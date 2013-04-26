港报社评：摒弃内耗，重拾竞争优势--文汇报4月26日

国务院港澳办副主任周波昨日在本港出席一个论坛指出，随着内外环境的变化，香港的某些优势有所弱化，面对的竞争压力越来越大，期望香港要提速、港人要自强，否则会逆水行舟，不进则退。事实上，本港经济结构单一，营商成本高昂，创新竞争力不足，导致发展势头明显逊于其他竞争对手。 更令人担忧的是，香港回归以来政争内耗不断，社会难以集中精力发展经济、改善民生，自陷被边缘化的困境。港人必须摒弃内耗，排除干扰，化被动为主动，充分利用好背靠祖国的优势，把握国家高速发展的机遇，重拾竞争优势。 香港优势弱化的一个重要原因，就是社会过于政治化，自制障碍，严重拖慢了发展的步伐。近日的码头工潮更是冲击经济发展、损害香港繁荣的典型。反对派策划的占领中环更扬言要瘫痪中环、瘫痪香港，这将直接损害香港的经济命脉，动摇香港金融中心的地位。 特区政府需耗费大量精力处理无日无之的政治争拗，难以集中精力发展经济、改善民生，社会缺乏共识、凝聚力和进取性，香港的发展可能陷于失序的境况，这才是最令人担心的地方。 香港法治完善、资讯自由、金融体系成熟，具有得天独厚的发展条件，而且拥有祖国作为强大的后盾和腹地，为香港提供了广阔的发展空间。港人要充分认识香港面对的严峻挑战，摒弃内耗和折腾，抱积极进取的态度，抓住内地发展给香港带来的巨大机遇，实干兴港，再创辉煌。