欧洲金融：金融市场仍旧脆弱，需推进银行业联盟计画--欧洲央行

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透法兰克福4月25日 - 欧洲央行周四表示，欧元区金融市场在去年下半年改善，但仍旧相当脆弱，任何银行业联盟计画延宕的迹象，都可能让金融市场陷入慌乱。
欧洲领导人去年中就设立银行业联盟的计画达成协议，而欧洲央行则公布了新的买债计画，协助市场情况改善。
银行业联盟是改善欧元区经济的关键计画之一。该联盟将协助消除目前阻挡欧元区经济复苏所需信贷流动的许多问题。
然而，德国政府认为，该计画可能需要修改欧盟条约，而修改条约是个冗长的过程。欧洲央行则对计画延宕提出警告。
“尽管市况有所改善，但金融市场的状况仍旧脆弱，”欧洲央行在欧洲金融整合年度报告中称。
“迈向设立单一监管机制和其他银行业联盟组成部分的进程，将是支撑今年金融市场表现的关键因素。”
欧洲央行亦称，去年底货币市场亦有所改善，但银行业仍偏好跟国内同业进行交易。
“迹象显示银行间交易偏面向国内，部分银行持续依赖欧元体系的流动性支持，”该报告称。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。