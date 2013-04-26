欧洲金融：金融市场仍旧脆弱，需推进银行业联盟计画--欧洲央行

路透法兰克福4月25日 - 欧洲央行周四表示，欧元区金融市场在去年下半年改善，但仍旧相当脆弱，任何银行业联盟计画延宕的迹象，都可能让金融市场陷入慌乱。

欧洲领导人去年中就设立银行业联盟的计画达成协议，而欧洲央行则公布了新的买债计画，协助市场情况改善。

银行业联盟是改善欧元区经济的关键计画之一。该联盟将协助消除目前阻挡欧元区经济复苏所需信贷流动的许多问题。

然而，德国政府认为，该计画可能需要修改欧盟条约，而修改条约是个冗长的过程。欧洲央行则对计画延宕提出警告。

“尽管市况有所改善，但金融市场的状况仍旧脆弱，”欧洲央行在欧洲金融整合年度报告中称。

“迈向设立单一监管机制和其他银行业联盟组成部分的进程，将是支撑今年金融市场表现的关键因素。”

欧洲央行亦称，去年底货币市场亦有所改善，但银行业仍偏好跟国内同业进行交易。