港报财经评论：内地金融改革，证券股前景佳--经济日报4月26日

内地金融改革，证券股前景佳 /林瑞芬 恒指昨收报22,401，升0.98%；大市成交额627亿港元。反弹浪，仍以预期22,500较有阻力，后市始终需要配合到成交突破，方言走出闷势，但闷势也有闷势好，股指非大插破底，人心偏稳，有闲情炒股仔博短途反弹，利炒上落。濠赌股季绩料靓续挺势。已有上市公司陆续公布季绩，对第一季作个总结，但更重要是对今年全年的一个启示及预期。季绩来讲，濠赌股料有成绩。今周初推介的濠赌股升幅，虽不及一些一日鲜爆升股，但胜在升势连绵。金沙中国 及银河娱乐 昨涨3.7%及3%，前者创52周新高，强势气盛。早几个月前指长城汽车 首季业绩趋佳，结果如是，今年首季纯利18.96亿元人民币，按年增73.39%，难怪今周强势抢上突破高位，再创52周新高。海通证券首季盈利改善。季绩分析，今日想同大家研讨海通证券 。在3月13日建议11元收集，途中跌穿10.5元，按策略也该止蚀，虽然未能带来利润，但也认为该股在内地金融改革开放中，机遇更胜内银股，中期较有钱途，故值得深入了解。据海通证券所公布今年首季业绩显示，截至3月底止，纯利按年增长36.68%，至14.3亿元人民币，每股盈利0.15元。按业务细分而言，增长的动力主要来自经纪业务及自营业务。

传统+创新成中期大路。另外，证券承销业务及资产管理业务净收入，均较去年同期有所下跌，分别跌29.8%及16.4%，主因是中国停发IPO。资本中介业务(如两融及约订购回)，则中规中矩。如下半年IPO再启航，则有机会令证券承销业务收入重拾活力。根据证监会资料，公司目前在会待发的IPO项目有21家，储备非常充分。创新路崎岖但方向不变。未来，市场空间有利创新业务的发展，新业务增长潜力，如何转化为实质盈利，目前确然还需要细心追踪。过程料非一帆风顺，难免撞壁，如近期，海通收到上海证监局对理财产品＂一海通财＂的行政监管措施决定书。目前公司已积极整改，完善相关工作程式，对责任人进行责任追究和处分。一海通财是柜交易产品，目前涉及到两项违规：一是设立资管子公司后，母公司已无资管牌照；二是资金投向涉及到应以自有资金投入的约定购回业务。目前该产品已停售，对公司影响不大。创新的大方向料不轻易改变，5月券商将举行创新会议，为未来发展定案。

股息仍吸引，公路股低吸 /余少文 中港股市A跌H升，国企指数反弹暂受制10,800点，继续睇首季业绩能否支持国指上冲。而并非成分股的公路股，安徽皖通 和深圳高速 打头阵但表现不一，惟有靠高息来保持吸引力。尽管大市反弹，成交额亦见上升，但国指反弹高位仍是阻力重重，除了11,000点短期反弹目标外，三月上旬曾支持指数的100天平均线已变成阻力位，成功升破才有机会真正结束调整。至于息高兼现金流充裕的公路股，皖通和深高速率先派发首季业绩，但表现不一，前者盈利升9%至2.3亿元人民币，后者跌28%至1.7亿元，主因是广东省去年下半年统一收费率、收费系数等，令深高速旗下公路车流量上升，惟路费收入却跌3%至6.75亿元。假期免路费，经营压力大。更重要是中国去年推出重要节日免路费方案，今年首季便有春节假期，深高速春节假期少收1.29亿元路费，占首季收入的17%或占路费收入19%，难怪盈利表现差于皖通。 其实，中央近年打击企业暴利问题，先在石油行业推出暴利税，去年下达命令重要假日高速公路免收费，最近又收紧银行卡的手续费和理财业务等，是公路股、内银股近年盈利放缓或下跌的原因之一。开拓新业务，盈利料平稳。若然盈利下滑，派息也会相应减少，幸好公路行业目前面对假日免路费方案下，也积极开拓新业务，除了并购新公路外，浙江沪杭甬 和江苏宁沪 分别参与证券和房地产，皖通和深高速亦发展典当业务和受托管业务，目的在增加收入和盈利来源。彭博综合证券商预测数字后，料公路股今年盈利可持平，已公布首季业绩的皖通，料今年每股盈利约0.45元，深高速则为0.31元，跟去年相若，预期今年息率5.9厘和5.7厘。 数字上来看，节日免费通行对皖通的影响较小，再加上息率接近6厘，即使今年股息打八折，预测息率仍有4.7厘，再扣除10%股息税仍有4.2厘息，对比深高速有吸引力。初步而言，皖通股价如回落至3.9元水平，预测息率可升至6.4厘水平，即使打七折也有4.5厘息，跌至3.5元更可升至5厘，若然皖通没有利淡消息出现，则股价愈跌愈吸引，尤其跌穿3.5元是吸纳良机。