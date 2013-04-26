离岸人民币：台湾央行放宽银行外汇指定分行销售外汇结构商品规定

路透台北4月26日 - 为配合台湾的人民币业务开放，台湾央行周五表示，将简化台湾的银行旗下外汇指定银行办理外汇结构型商品推、销售业务的申请流程，这可大幅缩减银行业销售外汇结构商品的成本。

央行一位不愿具名的官员表示，日后银行可经过董事会、总行的授权，就其经核准的外汇结构型商品，向央行申请外汇指定银行，来办理推介和销售业务。这将可大幅降低银行销售外汇结构型商品的成本。

前述央行官员表示，1991年开放银行销售外汇衍生性商品以来，银行刚开始多是单项产品申请，之后陆续增加，银行在取得了央行核可的证书之后，另有各项商品销售的核准函。

央行表示，〞外汇结构型商品〞指的是结合固定收益及衍生性外汇商品，它可能连结的主要商品有外币存款结合汇率选择权(俗称双元货币)、或利率衍生品等。