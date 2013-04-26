离岸人民币：台湾央行放宽银行外汇指定分行销售外汇结构商品规定

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北4月26日 - 为配合台湾的人民币业务开放，台湾央行周五表示，将简化台湾的银行旗下外汇指定银行办理外汇结构型商品推、销售业务的申请流程，这可大幅缩减银行业销售外汇结构商品的成本。
央行一位不愿具名的官员表示，日后银行可经过董事会、总行的授权，就其经核准的外汇结构型商品，向央行申请外汇指定银行，来办理推介和销售业务。这将可大幅降低银行销售外汇结构型商品的成本。
前述央行官员表示，1991年开放银行销售外汇衍生性商品以来，银行刚开始多是单项产品申请，之后陆续增加，银行在取得了央行核可的证书之后，另有各项商品销售的核准函。
央行表示，〞外汇结构型商品〞指的是结合固定收益及衍生性外汇商品，它可能连结的主要商品有外币存款结合汇率选择权(俗称双元货币)、或利率衍生品等。
目前台湾的银行业共有50家左右的银行总行取得外汇结构型商品的销售证书，所有银行旗下共计有3,186家的外汇指定银行。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。