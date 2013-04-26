香港个股：SOHO中国以近32亿元人民币投得上海一商业地产项目

路透香港4月26日 - 中国商业房地产商--SOHO中国 宣布，以31.9亿元人民币投得上海长宁区的一幅商业地块，将作写字楼及零售用途。

公司的声明称，该幅土地位于虹桥涉外贸易中心的核心地段，地块面积为16,558.3平方米、总规划建筑面积约15万平方米及地上建筑面积约为10.55万平方米。

原来以北京为主战场的SOHO中国，自进军2009年8月进入上海市场以来，已先后收购12个项目(连同今次宣布的收购)，总累计收购金额达287亿元。

不过，公司去年向绿城中国 和上海证大 等收购上海外滩项目50%股权的交易则遭到挫折。由于持有另外50%股权的复星国际 不满提出诉讼，上海中级人民法院日前判决交易无效，并判令SOHO中国须将相关股权退还予卖方。但SOHO中国等已表示将会提出上诉。

SOHO中国周五早盘初段股价持平于6.68港元，大盘恒生指数 升1.23%。(完)

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