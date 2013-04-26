港报财经评论：买股好过买金--信报4月26日

买股好过买金 /习广思

恒指昨日一升，突破几个月来的下降通道，好友在连番被打压下，竟然成功部署反攻，反映中港股市大跌风险下降。资金在不同板块流窜，及至多个弱势板块出现抗跌能力，反映股市由寻底逐步筑底。外资继续造淡中资股，加上近期国指期货成交大增，大户战场由恒指移至国指，下周期指结算日或成厮杀日，快一点的话今日或开始做转仓。投资者可留意的是，大市似乎未全面好转，衍生市场提供一些蛛丝马。周三恒指重上22,000点后，资金流入淡仓流出好仓，反映许多投资者在捕捉上落，好淡争持情况或将持续多一段时间。

资金流窜有有寻，一是强势股获利回吐，出现在医药股及家电股；二是追逐强势股，濠赌股至为明显；三是技术性反弹，煤炭、金属等中资股均如是。无论投资者喜欢哪种玩法，请记住自己买入的理由，绩优及强势股即使遇上调整，依然可守。但博反弹只是短线投机，既是短视之徒，则应该执行短线买卖。中国市场已成为每间零售商觊觎的市场，对苹果和三星来说亦不例外。然而，中国零售市场转变之快，除了消费者口味，还有政策影响。研究机构IDC 指，今年内地智能手机销售增长可能回落至41%，增长速度远低过去年的136%。而且，大部分增长来自联想 及许多不知名品牌，即一些低档手机。苹果有意推出低价手机，吸纳低端买家。苹果CEO Tim Cook 说，大中华区零售店数量或增加一倍。

股市差在欠信心。四叔那句＂买(地产)股好过买楼＂已经成为市场金句。四叔去年6 月提醒大家，买股好过买楼，恒指在6月见底回升。无疑去年下半年楼价继续上升，楼疯无处不在，但一年差不多过去，买股定买楼？以投资角度看，是买股。衡量砖头回报，除了价格，还有租金回报，是有息可计的。黄金的暴跌，楼市的脚震，均反映价格再上升空间减少，它们已经由安全资产变成危险资产。金价急跌后，期货长仓大量增加，加上中港两地及亚洲地区的抢金热潮，金价再暴跌机会不大，但金价进入大升大跌波动时期，投资吸引力大降。楼价或会调整，但暴跌机会也不大，始终有大量资金等住入市。然而，只拿两样资产作比较，买股定买楼？买股定买金？答案仍是买股。群众对黄金和砖头的疯狂，你应该有戒心。

三货币渐入佳境 /苏子

英国昨天公布较市场预期为佳的GDP数据，令市场不用再担心英国经济可能陷入第三次衰退，刺激英镑兑美元急升逾1%，至两个多月来的1.5458高位。近日市场普遍对英镑兑美元持看淡的态度，事实上，不少投资者也在采取逢高建立短仓的策略，故昨天汇价升破1.54/1.541重要阻力区后，相信已成功触发了不少止蚀买盘入市。由于昨天汇价突破1.54/1.541阻力区后，便一直企稳之上波动，这反映除止蚀买盘外，亦有不少新的跟进买盘入市把汇价推高，故相信汇价稍后仍有进一步上升的动力，预料将挑战100天SMA阻力。近日汇市的走势其实有点不寻常，原因是市场普遍看淡日圆，但日圆却有止跌回稳的情况出现。

至于市场同样看淡的英镑及欧罗，亦出现跌不下去的情况。上述货币的走势与市场的情绪呈现背驰，这令笔者相信，日圆、英镑及欧罗稍后大有可能出现一个令不少淡友感到震惊的上升浪！昨天英镑已率先上升，相信欧罗稍后将会追落后，兑美元会正式突破早前曾出现假突破的100天SMA阻力。至于日圆，市场目前正等待今早日本央行的议息结果，若结果并无新意，美元兑日圆亦未见再度挑战100心理关口，反而显着跌破10天SMA支持，预料届时日圆将有极高机会在市场一片看淡声中全面转强过来。美元兑日圆预料会下破50天SMA支持，考验由去年11月9日的79.04低位升至本月11日的99.94高位的23.6%调整目标，即95关键支持。倘若日圆、英镑及欧罗稍后可以如预期般一同走高，这意味美元整体走势将显着转弱，令美汇指数稍后正式跌破由今年2月1日的78.92低位升至本月4日的83.49高位的38.2%调整目标，即81.74关键支持，并考验80.95的200天SMA支持机会大增。