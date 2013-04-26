金砖国家：4月25日股汇市收盘纵览

路透4月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月25日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.94%，报1,027.30点。

中国股市：中国股市沪综指震荡收低，盘中多空围绕2,200点的争夺愈演愈烈，地产等权重股再度领跌拖累大盘最终下行。分析人士称，当前经济基本面尚未稳固，投资者心态不稳，预计短线大盘还将在年线附近震荡，并最终选择方向。沪综指 收报2,199.307点，跌19.011点或0.86%，日低为2,191.848。上海A股今日成交额为842亿元人民币，上日为788亿元。。

香港股市：香港股市收在一个月来高位，受大宗商品价格反弹及中国民生银行财报利多激励。恒生指数 收高1%，至22,401.2点，为3月27日以来最高收位。恒生国企指数 收扬1.3%。

中国汇市：人民币兑美元即期 收盘跟随中间价双双创下历史新高，盘中一度升破6.17元，结汇盘仍占据主力。由于近期中间价快速上涨似难在偏弱的经济数据中找到理由，令场内情绪谨慎。不过临近长假，节前购汇需求有所释放，令汇率稍有回软，交易员预计短期料继续测试6.17元阻力。中国因“五一”小长假，金融市场下周一至周三（4月29日-5月1日）休市。在岸市场人民币兑美元即期成交价报6.1707，升0.12%。

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印度股市：连续第四个交易日上涨，收于一个多月高位，因预计央行将在年度政策会议上降息，使人气保持高涨。指标BSE指数 收高1.19%，或227.49点，报19,406.85点，是3月15日以来最高收盘位。NSE指数 收高1.36%或79.40点，收报5,916.30点，为3月11日来最高收位。

印度汇市：卢比上涨，结束两个交易日来的跌势，因冀望股市表现正面会吸引外国资金再次流入。卢比兑美元 收报54.21/22，高于周二收盘为54.38/39。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,387.980点。MSCI明晟俄罗斯指数 收高0.76%至748.46点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.91%，报31.1730卢布，卢布兑欧元 涨1.11%，至40.5125卢布。 ========================================================================================

巴西股市：扭转近期涨势，连续第二天未能突破关键阻力位55,550。圣保罗交易所Bovespa指数 小跌0.04%至54,963.32点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 上涨0.6%，报2.0015。美国初请失业金人数下降，以及对更多美元流入把西市场的预期支撑人气。

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南非股市：收高，金矿股因金价上涨而飙升。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.86%，报34,485.76点。综合指数 收高0.89%，至39,128.87点。