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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 10:13 BJT

《汇市简讯》人民币兑美元中间价创2005汇改来新高，美元全线承压

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* 人民币兑美元中间价报6.2208元，创2005年汇改来新高

* 美元全线遭逢卖压，除日圆以外亚洲货币以及澳元受惠最大

* 欧元/美元和英镑/美元也随之上涨

* 但被迫出清部位的美元多头给市场带来压力

* 马币(林吉特)带领日圆以外亚币走高，菲律宾披索、坡元、台币均受追捧。(完)

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