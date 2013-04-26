日本基金：日本政府支持的基金投资能力提升，恐压制私募股权投资

长久以来日本的弱点在于欠缺风险投资者，这可以用来解释为何日本没有谷歌或Facebook这样的企业，而电子巨擘索尼 之流的大企业，则被苹果 和三星电子 等后起之秀所取代。

日本政府仍进退维谷。尽管政府希望有更多的风险投资家，但鲜有人愿意向日本叩关。因此历任政府不得不用国家支持的基金来填补这一缺口。

首相安倍晋三自去年12月上任以来，向现有的国家支持基金挹注的资金超出任何时候，同时还设立新的基金。国有银行--日本政策投资银行，已设立了规模1,500亿日圆的基金，而规模600亿日圆的“Cool Japan Fund”则考虑要投资服饰及动画制作。

抨击者表示，动用公共基金来投资企业，其风险在于比起私募股权投资公司来得较不苛求。它们或许不愿意做出太困难的业务决定，因此可能会推迟企业重整，让有问题的企业继续存活，让体质较佳的竞争对手蒙受损失，最终让决策者希望见到的经济复苏一延再延。

“我同意在日本不是有那么多的风险资金，因此要有人出面来投资日本企业，”日本私募股权协会主席Shusaku Minoda表示。“但无论是谁出面成立基金来进行投资，都应该像私募基金一样守纪律。”

该协会上个月敦促政府要设立一监控系统，为政府基金的报酬来把关，并对其投资金额及投资期限设限。