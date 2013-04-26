科学家证实鸡是人感染H7N9禽流感病毒源头

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦4月25日 - 中国科学家首次证实，H7N9禽流感病毒是由活禽市场中的鸡传染给人类的。中国已有23人因感染该病毒死亡。

在发表于医学期刊《柳叶刀》（Lancet）网站上的研究结果中，科学家的观点与世界卫生组织（WHO）及中国官员之前的声明一致，即尚无证据表明H7N9禽流感病毒在人际间传播。

自3月以来中国已有109人感染H7N9禽流感病毒。WHO周三警告称，H7N9禽流感病毒是“最致命的”禽流感病毒之一，比以前的H5N1病毒更容易传给人类。

该研究负责人、香港大学的袁国勇（Kwok-Yung Yuen）称，研究发现活禽市场的鸡是人感染H7N9禽流感病毒的源头，这意味着在活禽市场以及这些禽类中控制病毒是重中之重。

“应当考虑采取大力干预措施，阻止活禽市场中动物到人的传播，香港以前也有过类似做法，”他对《柳叶刀》称。

他补充说，同时也需采取暂时关闭活禽市场、启动全面监控方案、扑杀、生物安全和对不同禽类进行隔离等措施，“以防止该病毒演变成大流行病毒”。

“证据……显示该病毒只是单纯地经禽类向人类传播，因此控制（人类感染该病毒）将取决于控制禽类疫情，”他说。

上述发现并不意味所有的人感染H7N9病例都源自鸡或其他禽类，只是证实鸡是源头之一。（完）