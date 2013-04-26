科学家证实鸡是人感染H7N9禽流感病毒源头

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦4月25日 - 中国科学家首次证实，H7N9禽流感病毒是由活禽市场中的鸡传染给人类的。中国已有23人因感染该病毒死亡。
在发表于医学期刊《柳叶刀》（Lancet）网站上的研究结果中，科学家的观点与世界卫生组织（WHO）及中国官员之前的声明一致，即尚无证据表明H7N9禽流感病毒在人际间传播。
自3月以来中国已有109人感染H7N9禽流感病毒。WHO周三警告称，H7N9禽流感病毒是“最致命的”禽流感病毒之一，比以前的H5N1病毒更容易传给人类。
该研究负责人、香港大学的袁国勇（Kwok-Yung Yuen）称，研究发现活禽市场的鸡是人感染H7N9禽流感病毒的源头，这意味着在活禽市场以及这些禽类中控制病毒是重中之重。
“应当考虑采取大力干预措施，阻止活禽市场中动物到人的传播，香港以前也有过类似做法，”他对《柳叶刀》称。
他补充说，同时也需采取暂时关闭活禽市场、启动全面监控方案、扑杀、生物安全和对不同禽类进行隔离等措施，“以防止该病毒演变成大流行病毒”。
“证据……显示该病毒只是单纯地经禽类向人类传播，因此控制（人类感染该病毒）将取决于控制禽类疫情，”他说。
上述发现并不意味所有的人感染H7N9病例都源自鸡或其他禽类，只是证实鸡是源头之一。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。