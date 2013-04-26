金属期市：伦铜可望录得七个月来最大单周涨幅，宽松政策憧憬拉抬人气

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
上海期交所期铜交易主力8月合约 上涨1.9%至每吨51,970元人民币(8,400美元)。
路透周四公布对76位分析师的调查结果显示，欧洲央行下周料降息，但对欧元区经济摆脱衰退可能帮助不大。
美国上周初请失业金人数意外下降1.6万人，说明尽管经济增长出现放缓迹象，就业市场复苏仍有后劲。
美国第一季经济成长料将反弹，摆脱2012年底几近停滞的状态，因美国人未受加税影响并增加支出，不过这种趋势可能仅是暂时性的。 (完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。