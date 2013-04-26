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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 10:28 BJT

金属期市：伦铜可望录得七个月来最大单周涨幅，宽松政策憧憬拉抬人气

上海期交所期铜交易主力8月合约 上涨1.9%至每吨51,970元人民币(8,400美元)。

路透周四公布对76位分析师的调查结果显示，欧洲央行下周料降息，但对欧元区经济摆脱衰退可能帮助不大。

美国上周初请失业金人数意外下降1.6万人，说明尽管经济增长出现放缓迹象，就业市场复苏仍有后劲。

美国第一季经济成长料将反弹，摆脱2012年底几近停滞的状态，因美国人未受加税影响并增加支出，不过这种趋势可能仅是暂时性的。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 王丽鑫)
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