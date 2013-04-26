版本:
中国
亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 11:31 BJT

重发-路透调查：人民币多仓升至20个月高位，菲律宾披索人气转为偏空

调查结果 如下:

(美元兑每种货币的仓位情况)

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

4月25日 -1.71 0.09 0.09 0.44 0.38 -0.20 -0.34 0.20 -1.09

4月11日 -1.30 0.79 -0.31 0.42 0.60 0.24 -0.49 -0.12 -1.12

3月28日 -0.92 0.61 -0.27 0.43 0.61 0.25 0.23 -0.43 -1.25

3月14日 -0.80 0.73 0.56 0.71 0.19 -0.09 0.31 -1.11 -0.96

2月28日 -0.72 -0.34 -0.02 0.53 0.25 -0.23 0.02 -0.90 -0.73

2月14日 -0.63 -0.03 0.16 0.42 0.50 0.13 0.00 -0.98 -0.67

1月31日 -0.60 0.10 0.29 0.84 0.41 -0.54 0.10 -0.91 -0.81

(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐