重发-路透调查：人民币多仓升至20个月高位，菲律宾披索人气转为偏空

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
调查结果 如下:
(美元兑每种货币的仓位情况)
日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢
4月25日 -1.71 0.09 0.09 0.44 0.38 -0.20 -0.34 0.20 -1.09
4月11日 -1.30 0.79 -0.31 0.42 0.60 0.24 -0.49 -0.12 -1.12
3月28日 -0.92 0.61 -0.27 0.43 0.61 0.25 0.23 -0.43 -1.25
3月14日 -0.80 0.73 0.56 0.71 0.19 -0.09 0.31 -1.11 -0.96
2月28日 -0.72 -0.34 -0.02 0.53 0.25 -0.23 0.02 -0.90 -0.73
2月14日 -0.63 -0.03 0.16 0.42 0.50 0.13 0.00 -0.98 -0.67
1月31日 -0.60 0.10 0.29 0.84 0.41 -0.54 0.10 -0.91 -0.81
(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。