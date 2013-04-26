台湾汇市：台币早盘劲扬创逾两个月盘中高位，后续关注央行态度

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北4月26日 - 台币兑美元 周五早盘走升创逾两个月盘中高位。交易员认为，由于台币升值气氛明显略胜一筹，一早台币就交投热络、价量劲扬，进一步逼出原先观望的出口商抛汇卖压，不过场上略见央行进场调节阻升，料今日主交投暂看29.500-29.650。
今天台币在台北外汇创逾两个月盘中高位至29.560，此前盘中高位为2月21日的29.500。
汇银人士指出，人民币兑美元中间价连两日创新高，加以韩元也因消化出口商抛汇卖压而升破关键价位的1,110，带动台币随亚币续涨，然而央行今日进场调节阻升，市场揣测台币升幅将因此收敛。
台币早盘实际成交区间较上日扬升，集中交投区间落在29.560-29.600，上日在29.720-29.760；上日央行作价收于29.750。
交易员观察市场最新动态：
* 人民币兑美元 中间价 连续两个交易日创新高
* 韩元 盘初走强，早盘升至近一个月高点
* 台股 开盘上涨0.16%，可望连三日站稳8,000点上方
* 早盘外资偏向汇入，出口商交易活络
* 早盘交易热络，开盘50分钟成交约1.57亿美元
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.500-29.650
最新相关报导链接：
* 中国汇市：人民币兑美元中间价报6.2208元，创新高
* 韩国汇市：韩元升至近一个月高位，但对当局干预汇市的疑虑限制涨势
* 东京汇市：美元持坚，因美国初请失业金人数下降缓解经济疑虑
* 纽约汇市：美元兑欧元由跌转升，因数据显示美国就业市场韧性
* CNH市场动态：即期汇价续创盘中新高，金管局放宽人民币监管料有助流动性 (完)
环球汇市新闻请见
环球经济新闻请见 (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。