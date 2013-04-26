台湾汇市：台币早盘劲扬创逾两个月盘中高位，后续关注央行态度

路透台北4月26日 - 台币兑美元 周五早盘走升创逾两个月盘中高位。交易员认为，由于台币升值气氛明显略胜一筹，一早台币就交投热络、价量劲扬，进一步逼出原先观望的出口商抛汇卖压，不过场上略见央行进场调节阻升，料今日主交投暂看29.500-29.650。

今天台币在台北外汇创逾两个月盘中高位至29.560，此前盘中高位为2月21日的29.500。

汇银人士指出，人民币兑美元中间价连两日创新高，加以韩元也因消化出口商抛汇卖压而升破关键价位的1,110，带动台币随亚币续涨，然而央行今日进场调节阻升，市场揣测台币升幅将因此收敛。

台币早盘实际成交区间较上日扬升，集中交投区间落在29.560-29.600，上日在29.720-29.760；上日央行作价收于29.750。

交易员观察市场最新动态：

* 人民币兑美元 中间价 连续两个交易日创新高

* 韩元 盘初走强，早盘升至近一个月高点

* 台股 开盘上涨0.16%，可望连三日站稳8,000点上方

* 早盘外资偏向汇入，出口商交易活络

* 早盘交易热络，开盘50分钟成交约1.57亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.500-29.650

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