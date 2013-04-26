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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 10:29 BJT

香港热股：兖州煤业早盘一度跌逾4%，因首季获利远逊市场预期

路透香港4月26日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业 周五早盘股价一度跌逾4%，因此前公布首季获利同比大减77%，并远逊于市场预期。

香港时间10:20，兖煤跌3.33%，报8.7港元；稍早该股跌4.4%，低探8.6港元。大市恒生指数 则升0.95%。

兖煤周四公布，按中国会计准则，其今年首季净利同比下降77%至4.8亿元人民币，并预计今年上半年净利按年减少超过75%，换言之第二季度业绩难望改善。

分析师指出，兖煤首季获利远低于市场预期，主要由于商品煤销量大减18%，平均售价下滑12%以及澳洲子公司的吨煤售成本增加36%。

投行瑞信的报告称，若按国际会计准则，兖煤首季的经常性溢利仅及该行和市场预测全年净利的11-15%，相信在煤炭价格疲弱的环境下，兖煤的成本状况令其获利更加困难。

摩根士丹利的报告称，尽管兖煤近期股价下滑，该行继续看淡兖煤股价前景，因澳洲子公司的经营成本高，且兖煤的利息支出沉重。报告并指出，“在现水平我们较看好中国神华 ，因其获利相对稳定且较兖煤只有些少溢价。”（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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