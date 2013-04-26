香港热股：兖州煤业早盘一度跌逾4%，因首季获利远逊市场预期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港4月26日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业 周五早盘股价一度跌逾4%，因此前公布首季获利同比大减77%，并远逊于市场预期。
香港时间10:20，兖煤跌3.33%，报8.7港元；稍早该股跌4.4%，低探8.6港元。大市恒生指数 则升0.95%。
兖煤周四公布，按中国会计准则，其今年首季净利同比下降77%至4.8亿元人民币，并预计今年上半年净利按年减少超过75%，换言之第二季度业绩难望改善。
分析师指出，兖煤首季获利远低于市场预期，主要由于商品煤销量大减18%，平均售价下滑12%以及澳洲子公司的吨煤售成本增加36%。
投行瑞信的报告称，若按国际会计准则，兖煤首季的经常性溢利仅及该行和市场预测全年净利的11-15%，相信在煤炭价格疲弱的环境下，兖煤的成本状况令其获利更加困难。
摩根士丹利的报告称，尽管兖煤近期股价下滑，该行继续看淡兖煤股价前景，因澳洲子公司的经营成本高，且兖煤的利息支出沉重。报告并指出，“在现水平我们较看好中国神华 ，因其获利相对稳定且较兖煤只有些少溢价。”（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。