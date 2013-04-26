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货币新闻 | 2013年 4月 26日 星期五 10:41 BJT

俄罗斯社会：莫斯科一家精神病院发生大火，38人可能罹难

路透莫斯科4月26日 - 俄罗斯新闻社援引卫生部官员报导，俄罗斯莫斯科附近一家精神病院周五发生火灾,38人可能死亡。

紧急救援部门表示，目前为止已发现12具遗体，火势已被扑灭。(完) (编译 李婷仪 审校 李春喜)
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