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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 10:28 BJT

台湾债市：五年券殖利率小幅升跌，台币扬升令短券炙手可热

路透台北4月25日 - 台湾五年期公债102/2期殖利率周五盘初在平盘附近游走。美债价格小跌，且盘初台股 上涨，但台币价格强升，短券相当抢手，多头人气未散，台债殖利率暂在平盘附近小幅升跌。

以下为交易员观察市场的最新动态：

* 台币兑美元 盘中扬升近二角，目前在29.578。外资汇入让短券炙手可热。

* 五年券上日盘中低位0.9020%，今日盘初并未跌破，可视为短线区间低位。

* 台股 盘初扬升0.5%以上，表现相对强劲，若后续持续上涨将令台债承压。

以下为最新相关报导链接：

* 美国债市：公债价格走低，因就业数据令人鼓舞

*《综述》美国一周初请失业金人数意外下降，就业市场复苏或仍有后劲

*日本数据：3月核心CPI同比下滑0.5%，连续第五个月下跌

*表格：新西兰3月贸易顺差为7.18亿新西兰元，年度逆差减半

*欧元区经济：德国承诺坚持财政紧缩，敦促伙伴国继续整顿财政

以下为预测今日殖利率交易区间：

* 102/2 0.905%-0.92%。

本地时间10:04最新报价： 　　* 102/2殖利率跌0.19基点，报0.9080%。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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