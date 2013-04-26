台湾债市：五年券殖利率小幅升跌，台币扬升令短券炙手可热

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北4月25日 - 台湾五年期公债102/2期殖利率周五盘初在平盘附近游走。美债价格小跌，且盘初台股 上涨，但台币价格强升，短券相当抢手，多头人气未散，台债殖利率暂在平盘附近小幅升跌。
以下为交易员观察市场的最新动态：
* 台币兑美元 盘中扬升近二角，目前在29.578。外资汇入让短券炙手可热。
* 五年券上日盘中低位0.9020%，今日盘初并未跌破，可视为短线区间低位。
* 台股 盘初扬升0.5%以上，表现相对强劲，若后续持续上涨将令台债承压。
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* 美国债市：公债价格走低，因就业数据令人鼓舞
*《综述》美国一周初请失业金人数意外下降，就业市场复苏或仍有后劲
*日本数据：3月核心CPI同比下滑0.5%，连续第五个月下跌
*表格：新西兰3月贸易顺差为7.18亿新西兰元，年度逆差减半
*欧元区经济：德国承诺坚持财政紧缩，敦促伙伴国继续整顿财政
以下为预测今日殖利率交易区间：
* 102/2 0.905%-0.92%。
本地时间10:04最新报价： * 102/2殖利率跌0.19基点，报0.9080%。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。