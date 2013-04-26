叙利亚副外长称美国支持反对派力量或引火烧身

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透大马士革4月25日 - 叙利亚副外长梅克达德（Faisal Mekdad）称，美国支持叙利亚反对派力量，可能导致美国本土发生更多类似9.11事件的袭击，并警告称恐怖分子会让“恐怖主义烈火”烧遍世界各地。
西方大国一直对基地组织武装分子渗入叙利亚内战保持警惕。如今，在波士顿爆炸案发生10天后，梅克达德对路透称，美国援助反对派力量可能引火烧身。
“一旦恐怖主义烈火在叙利亚蔓延，那么也将会烧至世界各地，”梅克达德接受采访时说。
谈及外国武装分子时，梅克达德称：“这些懦夫从哪里来将回哪里去，鼓励恐怖分子无疑就是引火烧身……这些恐怖分子一旦在叙利亚取得成功，他们将会无所不往。”
梅克达德说着一口流利的英语，在位于大马士革市中心、守卫森严的外交部大楼接受了路透采访。
当被问及波士顿爆炸案是否会改变美国对叙利亚冲突的看法时，梅克达德说：“我希望美国政府记得9.11袭击--我们曾在叙利亚对此予以强烈谴责--不要重复这些鼓励恐怖主义的政策。”
与其他近期接受采访的叙利亚高官一样，梅克达德对叙利亚政府军将赢得这场内战充满信心，并否认反对派力量正在步步逼近。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。