台湾债市：公司债RP利率稳中趋跌，投信买券意愿强烈

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北4月26日 - 台湾公司债附买回(RP)成交利率周五稳中趋跌。今日虽有300亿台币公债交割，但市场丝毫感觉不出影响性。投信要券需求相当强烈，已有大型证券商将新承作的公司债RP调降至0.75%，预料下周会引发同业跟进调整。
有交易商表示，央行货币政策持续维持适度宽松措施，而且感觉愈来愈松。银行资金去化无门，因此转进投信旗下的基金进行套利。这导致投信的买券需求更为强烈，市场缺券状况有增无减。
“银行借给同业的利率只有0.4%，丢给基金却有0.7%，一天利差就有30点，为什么不做。”一大型票券商调度人士说。
一大型证券商调度人士也指出，最近都欠客户券，而且愈欠越多。“不知道是不是定存没做，投信那边拼命要券。”
他们认为，在资金浮滥的情形下，月底将不会有偏紧的感觉。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.76-0.78%，上日在0.77-0.78%。
大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.61%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.70%，与上日同。
今日有交割20年期公债102/3R金额达300亿台币。展望下周，紧缩因子有周二阳信银行15亿台币金融债交割、周五有台电37亿台币公司债交割。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。