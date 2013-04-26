台湾债市：公司债RP利率稳中趋跌，投信买券意愿强烈

路透台北4月26日 - 台湾公司债附买回(RP)成交利率周五稳中趋跌。今日虽有300亿台币公债交割，但市场丝毫感觉不出影响性。投信要券需求相当强烈，已有大型证券商将新承作的公司债RP调降至0.75%，预料下周会引发同业跟进调整。

有交易商表示，央行货币政策持续维持适度宽松措施，而且感觉愈来愈松。银行资金去化无门，因此转进投信旗下的基金进行套利。这导致投信的买券需求更为强烈，市场缺券状况有增无减。

“银行借给同业的利率只有0.4%，丢给基金却有0.7%，一天利差就有30点，为什么不做。”一大型票券商调度人士说。

一大型证券商调度人士也指出，最近都欠客户券，而且愈欠越多。“不知道是不是定存没做，投信那边拼命要券。”

他们认为，在资金浮滥的情形下，月底将不会有偏紧的感觉。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.76-0.78%，上日在0.77-0.78%。

大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.61%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.70%，与上日同。