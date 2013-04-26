澳新汇市：新西兰元贸易加权指数接近历史高位，关注日本央行会议

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
目前澳元和新西兰元 兑日圆走高，逼近本月稍早触及的五年高位。澳元兑日圆报102.37日圆，自周二所及低点100.73反弹；新西兰元兑日圆报84.52，本周迄今上涨1%。
澳新货币兑日圆今年迄今至少上涨13%，因市场臆测日本央行挹注的资金将最终流向海外高收益资产，例如澳洲和新西兰公债。
新西兰元贸易加权指数 升至78.72。周四上涨1%，为1月初以来最大单日涨幅。该指数接近本月稍早创下的纪录高位79.39。
新西兰贸易顺差提振新西兰元。该国3月贸易顺差大于预期，受肉类和木材出口增加带动，中国首次取代澳洲成为该国最大的出口市场。
新西兰元兑美元 从盘初的0.8510美元升至0.8524，隔夜一度上探0.8563，此为近两周以来最高。支撑位在0.8450。
澳元兑美元从盘初的1.0296美元微升至1.0331。短线阻力位为1.0330/35，随后是1.0350，交易商指称前一水准处挂有卖单。澳元本周料将录得0.5%的涨幅。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/王翔琼; 审校 艾茂林/于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。