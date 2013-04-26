澳新汇市：新西兰元贸易加权指数接近历史高位，关注日本央行会议

目前澳元和新西兰元 兑日圆走高，逼近本月稍早触及的五年高位。澳元兑日圆报102.37日圆，自周二所及低点100.73反弹；新西兰元兑日圆报84.52，本周迄今上涨1%。

澳新货币兑日圆今年迄今至少上涨13%，因市场臆测日本央行挹注的资金将最终流向海外高收益资产，例如澳洲和新西兰公债。

新西兰元贸易加权指数 升至78.72。周四上涨1%，为1月初以来最大单日涨幅。该指数接近本月稍早创下的纪录高位79.39。

新西兰贸易顺差提振新西兰元。该国3月贸易顺差大于预期，受肉类和木材出口增加带动，中国首次取代澳洲成为该国最大的出口市场。

新西兰元兑美元 从盘初的0.8510美元升至0.8524，隔夜一度上探0.8563，此为近两周以来最高。支撑位在0.8450。

澳元兑美元从盘初的1.0296美元微升至1.0331。短线阻力位为1.0330/35，随后是1.0350，交易商指称前一水准处挂有卖单。澳元本周料将录得0.5%的涨幅。(完)

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