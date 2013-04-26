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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 11:08 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆走势信号触顶

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* 在亚洲汇市表现疲弱，日本出口商是否在“黄金周”假期前抛售美元兑日圆？

* 昨日低点82.40和今日稍早高点82.81分别为支撑位和阻力位

* 动能研究和波林格区间上缘正在触顶

* 如果再次未能升逾83.10，将形成区间顶端

* 波林格区间下缘81.98具有吸引力，应能守住

* 图表：(link.reuters.com/buq67t)(完)

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