《离岸人民币综述》CNH定盘机制推出，离岸贷款及衍生性商品发展添助力

记者 李珊珊

路透香港4月26日 - 香港金管局本周再向离岸市场注入新动力，一是推出引颈已久的离岸拆息(CNH HIBOR)定盘，另一是解除人民币流动准备的硬性监管。前者将令香港有机会建置具公信力的短期利率指标，完整收益率曲线；后者则松绑银行的流动性，为发展离岸商品增添弹药。离岸市场深化，终将带来人民币资本项完全开放。

金管局6月将推出的CNH定盘，将涵盖隔夜至一年的九个期限，也是现阶段市场报价的品种。随着离岸市场的参与银行由2010年的153家增加至现今的207家，同业拆息市场成交量也随之大幅增长，人民币拆借日均量由10元增加至80亿元，达到港元拆借成交量的45%，而一年前仅在5%。目前市场上以隔夜至一个月最为活络，三个月以上成交稀疏。

短期利率指标建置有助于各项利率产品订价更加透明，进而深化离岸衍生性市场，人民币市场参与者得以对冲风险，对香港巩固离岸中心龙头地位有着深远的影响。而金管局取消人民币流动准备25%的限制，则令银行资产配置更具弹性。市场预期离岸人民币贷款在这些有利条件的推动下，将有机会出现明显增长。

汇丰发布报告指出，人民币流动准备监管取消，令市场得以释放较多的流动性，进行同业拆借或是放款予客户。而这对于在香港的中资银行影响更为明显，这些银行通常具有较大的放款业务，流动性也较为紧张。

“这些措施短期对宽松流动性有帮助，假以时间将会吸引更多的银行投入贷款，”汇丰亚洲汇率研究主管Paul Mackel说，“由于部份中国企业在香港进行贸易融资，此将加速香港与中国跨境资金流动，令离岸与在岸的汇率、利率以及远汇曲线进一步靠拢。”

“我们预期中国会推出更多的汇改及人民币国际化措施...预期人民币可在五年内实现自由兑换。”他说.

相对于其他离岸商品，离岸人民币贷款发展较为缓慢，除了缺乏定价指标外，人民币大部份时间处于强势，也使企业对持有人民币负债的兴趣不高。不过，在同等条件下,企业在香港获得人民币贷款较内地会低1-1.5个百分点，且获得贷款也较为容易，长期仍有发展潜力。

根据金管局资料，至今年2月止，离岸人民币贷款余额为858亿元，相当于离岸存款及点心存款证余额的11%。

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在五一长假前夕，人民币兑美元中间价 急拉将近百点，市场一片哗然，政策指引下在岸与离岸即期汇价再持续刷新高点之路。本地时间下午4:00时，离岸人民币即期 报6.1670元，今年迄今人民币累计涨幅约1%，与去年7月时的约6.3900元低点相较，升值幅度达3.6%.。

继去年4月人民币波幅拓大至1%满周年之际，市场不禁揣测，人行是否会在周末补班期间向市场送出放宽波幅的“惊喜”。投资银行美银美林认为，人行选在6月左右将人民币波幅由现今的1%放宽至1.5%，是较合理的猜测，届时第五轮「中美战略与经济对话」在华盛顿举行。

美林美银表示，近期人民币强势以及大量资本流入，令该行调高对人民币的汇价预估，第二季底由6.25元调高至6.15元，第三季上看6.10，年底见6.05。(完)

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以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名: 账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量 1. 汇丰控股 21,480.3 64 2. 渣打银行 12,247.5 34 3. 法国巴黎银行 10,193.8 34 4. 工商银行 2,860.0 8 5. 巴克莱 2,369.8 8

**本周市场动态**

--香港将于6月推出离岸人民币同业拆息(CNH HIBOR)定盘机制，提供的利率包括隔夜、一周、两周、一个月、二个月、三个月、六个月、九个月以及12个月等九个品种，将有15-18间银行参与报价。

--澳洲央行副总裁洛威表示，澳洲央行计划首次把部分外汇储备投资于中国政府债券，作为加深两国金融联系举措的一部分。

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)表示，法国人民币支付的使用量较前一年增加逾一倍，成为欧元区里使用量最大，并显露挑战伦敦离岸人民币中心的竞争力。

--继复华投信后，台湾将推出第二档人民币计价基金，为富邦投信的〞富邦中国债券伞型基金〞，额度100亿元。

--台湾纺织大厂--远东新世纪将发行两档分别由人民币及日圆计价宝岛价，其中人民币计价规模为5亿元。

--中银香港与富时集团合作推出“富时-中银香港人民币离岸债券指数系列”，在主指数权重计算，高收益债及无评级占比为46%，投资等级债券占54%，预计第三季推出。

--路透调查显示，过去两周人民币多头仓位升至20个月高位，因预计人民币波动区间将扩大。周四公布的对14位外汇分析师的调查结果显示，人民币多仓升至2011年8月末以来最高。