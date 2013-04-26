日本股市：日经早盘从约五年高位回落收低，静待日本央行会议结果

路透东京4月26日 - 日本股市日经指数周五在日本央行会议结果出炉前，从五年高位回落。Advantest Corp 及M3 Inc 等公司的业绩令人失望打击市场人气。

日经指数 早盘收低0.4%至13,867.23点，盘中高点在13,983.87点，为2008年6月以来最高水平，距离14,000点大关仅咫尺之遥。

“成交量并不清淡，但是投资人在等待今天日本央行的会议结果，关键在于就实际目标而言，央行上个月到底挹注了多少资金。”一家外资券商的交易员说。