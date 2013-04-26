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货币新闻 | 2013年 4月 26日 星期五 16:38 BJT

表格：欧元区3月民间贷款较上年同期减0.8%,M3年增率为2.6%

以下为详细数据：(经季节调整)

3月 2月 前值

M3货供额年增长率 2.6 3.1 (3.1)

M3三个月移动平均年增长率 3.0 3.4 (3.3)

总信贷年增长率 0.0 -0.2 (-0.2)

民间部门信贷年增长率 -0.9 -1.1 (-1.2)

--放款年增率 -0.8 -0.8 (-0.9)

针对家庭的放款年增率 0.4 0.5 (0.5)

--消费信贷 -3.4 -3.3 (-3.3)

--购房贷款 1.3 1.4 (1.4)

预估值：接受路透访问调查的27位分析师对M3年增率的预估值平均为3.0%，预估值区间从2.6%到3.3%。总信贷年增长率的预估值平均为下降0.8%，预估值区间从下降0.9%到下降0.6%不等。

如欲浏览欧洲央行数据报告全文，请点选(here)

(完) (编译 沈以文; 审校 蔡美珍)
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