表格：欧元区3月民间贷款较上年同期减0.8%,M3年增率为2.6%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为详细数据：(经季节调整)
3月 2月 前值
M3货供额年增长率 2.6 3.1 (3.1)
M3三个月移动平均年增长率 3.0 3.4 (3.3)
总信贷年增长率 0.0 -0.2 (-0.2)
民间部门信贷年增长率 -0.9 -1.1 (-1.2)
--放款年增率 -0.8 -0.8 (-0.9)
针对家庭的放款年增率 0.4 0.5 (0.5)
--消费信贷 -3.4 -3.3 (-3.3)
--购房贷款 1.3 1.4 (1.4)
预估值：接受路透访问调查的27位分析师对M3年增率的预估值平均为3.0%，预估值区间从2.6%到3.3%。总信贷年增长率的预估值平均为下降0.8%，预估值区间从下降0.9%到下降0.6%不等。
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(完) (编译 沈以文; 审校 蔡美珍)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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