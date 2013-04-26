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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 18:12 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月26日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人    注册金额 拟发规模  期限     发行日     主承销商   主体评级  起息日   上市日 
           (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日) 
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 暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日     主承销商  主体评级   起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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*中信大锰矿业  8        6       12  5/2簿记建档   中国银行    AA        5/3      5/6            
                                     
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*南方水泥     30       15       12  5/2簿记建档   农业银行    AA+       5/3      5/6  
                                                  浙商银行
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*广州汽车     15        9       12  5/2簿记建档   建设银行    AAA       5/3      5/6  
工业集团                                                  
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东明石化集团   12       6       12  4/27簿记建档  建设银行    AA-       4/28     5/2  
                                                  浦发银行
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河北建设       30      15       12  5/2簿记建档   农业银行    AAA       5/3      5/6  
投资集团                                           国开行
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上海宝钢包装    5       5       12  5/2簿记建档   交通银行    AA        5/3      5/6    
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大连装备制造   30       6       12  推迟发行      兴业银行    AAA       --       -- 
                         （大连港集团有限公司提供担保）   
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湖南五强        8       4       12  推迟发行      兴业银行    AA-       --       -- 
产业集团   
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湖南富兴集团   10       5       12  推迟发行      华夏银行    AA-       --       --
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山东垦利       10       3       12  推迟发行      北京银行    AA-       --       --
石化集团   
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

发行人     注册金额  拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
            (亿元)   (亿元)   (年)                                    (缴款日)
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北京基础设施   40     20      5     4/28簿记建档   农业银行    AAA        5/3     5/6 
投资公司                                         中信银行              
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抚顺矿业集团   13      8      5     5/2簿记建档    民生银行     AA        5/3     5/6 
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无    
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注:*代表新增.(完)

 (整理 吴芳; 审校 丁淑琴)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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