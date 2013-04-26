《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月26日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *中信大锰矿业 8 6 12 5/2簿记建档 中国银行 AA 5/3 5/6 ======================================================================================== *南方水泥 30 15 12 5/2簿记建档 农业银行 AA+ 5/3 5/6 浙商银行 ======================================================================================== *广州汽车 15 9 12 5/2簿记建档 建设银行 AAA 5/3 5/6 工业集团 ======================================================================================== 东明石化集团 12 6 12 4/27簿记建档 建设银行 AA- 4/28 5/2 浦发银行 ======================================================================================== 河北建设 30 15 12 5/2簿记建档 农业银行 AAA 5/3 5/6 投资集团 国开行 ======================================================================================== 上海宝钢包装 5 5 12 5/2簿记建档 交通银行 AA 5/3 5/6 ======================================================================================== 大连装备制造 30 6 12 推迟发行 兴业银行 AAA -- -- （大连港集团有限公司提供担保） ======================================================================================== 湖南五强 8 4 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- -- 产业集团 ======================================================================================== 湖南富兴集团 10 5 12 推迟发行 华夏银行 AA- -- -- ======================================================================================== 山东垦利 10 3 12 推迟发行 北京银行 AA- -- -- 石化集团 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 北京基础设施 40 20 5 4/28簿记建档 农业银行 AAA 5/3 5/6 投资公司 中信银行 ========================================================================================= 抚顺矿业集团 13 8 5 5/2簿记建档 民生银行 AA 5/3 5/6 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 吴芳; 审校 丁淑琴)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。