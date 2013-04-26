《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月26日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *中信大锰矿业 8 6 12 5/2簿记建档 中国银行 AA 5/3 5/6 ======================================================================================== *南方水泥 30 15 12 5/2簿记建档 农业银行 AA+ 5/3 5/6 浙商银行 ======================================================================================== *广州汽车 15 9 12 5/2簿记建档 建设银行 AAA 5/3 5/6 工业集团 ======================================================================================== 东明石化集团 12 6 12 4/27簿记建档 建设银行 AA- 4/28 5/2 浦发银行 ======================================================================================== 河北建设 30 15 12 5/2簿记建档 农业银行 AAA 5/3 5/6 投资集团 国开行 ======================================================================================== 上海宝钢包装 5 5 12 5/2簿记建档 交通银行 AA 5/3 5/6 ======================================================================================== 大连装备制造 30 6 12 推迟发行 兴业银行 AAA -- -- （大连港集团有限公司提供担保） ======================================================================================== 湖南五强 8 4 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- -- 产业集团 ======================================================================================== 湖南富兴集团 10 5 12 推迟发行 华夏银行 AA- -- -- ======================================================================================== 山东垦利 10 3 12 推迟发行 北京银行 AA- -- -- 石化集团 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 北京基础设施 40 20 5 4/28簿记建档 农业银行 AAA 5/3 5/6 投资公司 中信银行 ========================================================================================= 抚顺矿业集团 13 8 5 5/2簿记建档 民生银行 AA 5/3 5/6 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注:*代表新增.(完) (整理 吴芳; 审校 丁淑琴)