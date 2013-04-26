离岸人民币：台湾将简化企业对专业投资机构发行宝岛债流程,改为报备制--消息

路透台北4月26日 - 一位了解政策的人士表示，台湾政府为扩大宝岛债规模，规划将企业对专业投资机构发行宝岛债的申请程序，由现行的事前核准制改为事后报备制，以增加海外企业来台发债的诱因。

该人士并指出，金融监管机关拟放宽宝岛债发行的计息方式。若是针对专业投资机构发行，除固定利率外，无论正浮动、反浮动或是结构式利率都可以考虑。

依现行的外币债券发行的申请程序，发行人须将相关书件送交包括中央银行、金管会等主管机关审理，中央银行的审理时间为7-10个工作日、金管会也需要七个工作日。

根据柜台买卖中心的统计，从2006年11月德意志银行 发行首档美元计价的债券以来，六年间发行的七档外币债券，全数都是固定利率，因主管机关认为，上述债券的发行对象涉及一般投资人，采固定利率比较容易理解。（完）