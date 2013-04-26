离岸人民币：台湾将简化企业对专业投资机构发行宝岛债流程,改为报备制--消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北4月26日 - 一位了解政策的人士表示，台湾政府为扩大宝岛债规模，规划将企业对专业投资机构发行宝岛债的申请程序，由现行的事前核准制改为事后报备制，以增加海外企业来台发债的诱因。
该人士并指出，金融监管机关拟放宽宝岛债发行的计息方式。若是针对专业投资机构发行，除固定利率外，无论正浮动、反浮动或是结构式利率都可以考虑。
依现行的外币债券发行的申请程序，发行人须将相关书件送交包括中央银行、金管会等主管机关审理，中央银行的审理时间为7-10个工作日、金管会也需要七个工作日。
根据柜台买卖中心的统计，从2006年11月德意志银行 发行首档美元计价的债券以来，六年间发行的七档外币债券，全数都是固定利率，因主管机关认为，上述债券的发行对象涉及一般投资人，采固定利率比较容易理解。（完）
(记者 董永年; 审校 屈桂娟)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。