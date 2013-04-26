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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 11:38 BJT

日本已公布经济指标--2013/4/26

经济指标                        时间   最新数据       前月/前季数          下次公布时  预估值
                                                                据                  间  
                                                                             (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)      第四       持平   r         -1.0%      r           --      --
                                   季                                                   
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y    4月      -0.3%             -0.5%                  --      --
 /y)                                                                                    
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y    3月      -0.5%             -0.3%                  --      --
 /y)                                                                                    
 工业生产(m/m)                    2月      +0.6%   r         +0.3%      r   4月29-30日      --
 失业率                           2月       4.3%   @          4.2%   -@-r      4月29日    　--
 贸易收支(亿日圆)                 3月  逆差3,624         逆差7,775             5月21日      --
 所有家庭实质支出(y/y)            2月      +0.8%             +2.4%             4月29日      --
 
 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选
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