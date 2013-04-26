《路透峰会》货币战悄成现实？

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约4月23日 - 全世界最大的发达经济体，特别是日本和美国，纷纷通过各种途径降低利率，以刺激消费需求，而一些投资者将此视为“货币战”。
尽管各国央行未直接干预汇市，但所作作为等同于货币战，因为其效果是一样的，即货币贬值。
Oppenheimer基金外汇投资组合高级经理Alessio De Longis周一在纽约出席路透全球外汇精英汇时表示：“是的，我们身处货币战中。所谓的G20也就是浮于表面而已，各国可自由为推动本国经济增长而实施必要的货币政策。”
Oppenheimer管理的资产达2,080亿美元。
自2008年底以来，美国联邦储备委员会一直实施量化宽松立场，但真正让市场震惊的，还是日本央行本月早些时候的货币宽松政策力度。
日本央行推出全球最大规模的货币刺激政策，承诺将在不到两年时间内向日本经济注资1.4万亿美元。日本央行宣布此举后，日圆单日跌幅超过3%。
截至目前，日圆兑美元汇率今年年内已下挫逾14%。
而从周末G20会议看来，各国基本上认可了日本央行的大规模刺激政策。
英国央行及欧洲央行决定暂缓出台进一步刺激举措，但对自身经济前景态度审慎。投资者预期英国央行将推出更多刺激措施，重振经济。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。