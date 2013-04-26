波士顿爆炸嫌犯曾图谋袭击时代广场

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约/华盛顿4月25日 - 纽约官员周四称，波士顿爆炸案嫌犯在被警方锁定图像后，原本计划驱车前往曼哈顿，在时代广场再制造爆炸事件。

纽约警察局长凯利（Ray Kelly）表示，两名嫌犯后来发现劫持的汽车汽油不够，导致袭击计划落空。

官员称，塔梅尔兰·萨纳耶夫和焦哈尔·萨纳耶夫兄弟的临时袭击计划表明，纽约仍是袭击者的重要目标。

凯利透露，调查人员在讯问焦哈尔时，了解到他们原本还计划袭击时代广场。

凯利在新闻发布会上说，讯问焦哈尔时了解到，兄弟俩很自然地决定把时代广场作为目标。他们打算当晚驱车前往时代广场。

据凯利称，后来两名嫌犯发现劫持的汽车汽油不够，命令司机去附近加油站加油，司机逃脱，并报告当局，于是警方连夜追捕并与嫌犯交火。

两名嫌犯的父亲称，计划从俄罗斯赶往美国，以安葬身亡的儿子。（完）