波士顿爆炸嫌犯曾图谋袭击时代广场

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约/华盛顿4月25日 - 纽约官员周四称，波士顿爆炸案嫌犯在被警方锁定图像后，原本计划驱车前往曼哈顿，在时代广场再制造爆炸事件。
纽约警察局长凯利（Ray Kelly）表示，两名嫌犯后来发现劫持的汽车汽油不够，导致袭击计划落空。
官员称，塔梅尔兰·萨纳耶夫和焦哈尔·萨纳耶夫兄弟的临时袭击计划表明，纽约仍是袭击者的重要目标。
凯利透露，调查人员在讯问焦哈尔时，了解到他们原本还计划袭击时代广场。
凯利在新闻发布会上说，讯问焦哈尔时了解到，兄弟俩很自然地决定把时代广场作为目标。他们打算当晚驱车前往时代广场。
据凯利称，后来两名嫌犯发现劫持的汽车汽油不够，命令司机去附近加油站加油，司机逃脱，并报告当局，于是警方连夜追捕并与嫌犯交火。
两名嫌犯的父亲称，计划从俄罗斯赶往美国，以安葬身亡的儿子。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。