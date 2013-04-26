重发-《全球市场》亚洲股市上涨，因美国数据令人喜出望外

美联储将在下周二和周三召开政策会议，5月3日又将公布备受关注的4月就业报告。

市场认为全球货币刺激举措将会不变，这协助风险资产市场从本月稍早的大跌中反弹回升。本月稍早美国和中国令人失望的制造业数据，引发对全球两大经济体动能放缓的担忧，导致风险资产不支倒地。

现货金 上涨0.6%至每盎司1,476.29美元，扳回两周前遭到大卖后的多数失土。

“4月全球经济活动数据放缓后，各市场正经历跨资产差异化的表现，主要反映了重新看待中国较缓慢的经济增速，并预期G4会有非常宽松的货币政策，”巴克莱资本在研究报告中表示。

“我们持续偏爱增持发达市场股市的部位，但减持新兴市场股市配置。”