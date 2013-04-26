重发-《全球市场》亚洲股市上涨，因美国数据令人喜出望外

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
美联储将在下周二和周三召开政策会议，5月3日又将公布备受关注的4月就业报告。
市场认为全球货币刺激举措将会不变，这协助风险资产市场从本月稍早的大跌中反弹回升。本月稍早美国和中国令人失望的制造业数据，引发对全球两大经济体动能放缓的担忧，导致风险资产不支倒地。
现货金 上涨0.6%至每盎司1,476.29美元，扳回两周前遭到大卖后的多数失土。
“4月全球经济活动数据放缓后，各市场正经历跨资产差异化的表现，主要反映了重新看待中国较缓慢的经济增速，并预期G4会有非常宽松的货币政策，”巴克莱资本在研究报告中表示。
“我们持续偏爱增持发达市场股市的部位，但减持新兴市场股市配置。”
美国原油期货 下跌0.3%至每桶93.35美元，布兰特原油期货 则跌0.4%至103.01美元。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。