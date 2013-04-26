更正-《热点透视》英国经济恢复增长，给财长欧思邦的撙节措施提供后盾

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(更正：因译文有误，文中第二段应为“英国经济三度衰退”，非“英国经济连续三季衰退”)
撰稿 Ian Campbell 编译 王冠中
路透伦敦4月25日 - 英国财政大臣欧思邦可要喜极而泣了。
要是英国经济三度衰退，就算是保守党盟友可能也要磨刀霍霍了，但英国第一季国内生产总值(GDP)成长了0.3%，虽然幅度不大且可能轻易下修，但仍给欧思邦带来部分支持。经济并非一滩死水，并未葬送在欧思邦的撙节措施手下，经济只是在稍作歇息。
增长几乎完全来自英国势力庞大的服务业。服务业成长了0.6%。工业生产持平。而和2012年情况一样，建筑业严重拖累经济，该行业产出大幅萎缩2.5%，使整体GDP成长率减少0.2个百分点。欧思邦若是投一些资金支持盖房，建筑业可能会对经济带来更建设性的助益，但欧思邦推动的是担保和融资计画，结果是推高了房价而不是带动成长。
不过欧思邦的撙节计画A看来成效较佳。针对他的评论可能需要加以修改。此外，国际货币基金组织(IMF)近期将英国2013年经济成长率预估由1%下修至0.7%，英国政府预算责任办公室(OBR)自身的预估则由1.2%下修至0.6%，这些预估值有可能需要上调，尽管德国最近的数据表现转差且英国对欧洲出口仍旧不振。
对于英国央行货币政策委员会来说，许多委员现在也可以稍微松一口气。他们抵抗总裁金恩对于扩大量化宽松的呼吁，现在看来是明智之举，而扩大量化宽松可能性也进一步降低了。这意味着，近来受创的英镑或许会持续周四展开的回升走势。
英国的战斗远未结束。但现在欧思邦需要政策大转向的可能性也降低了。经济能够恢复成长的讯号相当重要。英国大砍公共部门就业，但民间部门则创造了更多就业。撙节不会只打击经济，也可以刺激改变和成长。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。