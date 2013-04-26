更正-《热点透视》英国经济恢复增长，给财长欧思邦的撙节措施提供后盾

(更正：因译文有误，文中第二段应为“英国经济三度衰退”，非“英国经济连续三季衰退”)

撰稿 Ian Campbell 编译 王冠中

路透伦敦4月25日 - 英国财政大臣欧思邦可要喜极而泣了。

要是英国经济三度衰退，就算是保守党盟友可能也要磨刀霍霍了，但英国第一季国内生产总值(GDP)成长了0.3%，虽然幅度不大且可能轻易下修，但仍给欧思邦带来部分支持。经济并非一滩死水，并未葬送在欧思邦的撙节措施手下，经济只是在稍作歇息。

增长几乎完全来自英国势力庞大的服务业。服务业成长了0.6%。工业生产持平。而和2012年情况一样，建筑业严重拖累经济，该行业产出大幅萎缩2.5%，使整体GDP成长率减少0.2个百分点。欧思邦若是投一些资金支持盖房，建筑业可能会对经济带来更建设性的助益，但欧思邦推动的是担保和融资计画，结果是推高了房价而不是带动成长。

不过欧思邦的撙节计画A看来成效较佳。针对他的评论可能需要加以修改。此外，国际货币基金组织(IMF)近期将英国2013年经济成长率预估由1%下修至0.7%，英国政府预算责任办公室(OBR)自身的预估则由1.2%下修至0.6%，这些预估值有可能需要上调，尽管德国最近的数据表现转差且英国对欧洲出口仍旧不振。

对于英国央行货币政策委员会来说，许多委员现在也可以稍微松一口气。他们抵抗总裁金恩对于扩大量化宽松的呼吁，现在看来是明智之举，而扩大量化宽松可能性也进一步降低了。这意味着，近来受创的英镑或许会持续周四展开的回升走势。