中国债市动态：短端现券和利率互换收益率小幅走低，因流动性供需失衡改观

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月26日 - 中国银行间债市周五短端现券及人民币利率互换（IRS）收益率小幅走低，主要受惠于流动性供需失衡明显改善，资金价格大幅跳水。
对于短期市场关注焦点，交易员表示，下周即将公布5月份官方和汇丰制造业PMI，近期发布的一些数据显示经济增长动力疲弱，如果这个数据再次证明这一点可能会推升机构对未来经济前景的谨慎预期。
“资金缓解，（利率债）一到三年买盘增强了些，收益率降幅更明显，大概有2个点左右吧，信用方面三年左右的买盘较强。”上海一券商交易员称。
对于IRS市场早盘表现,北京一银行交易员介绍，一年品种下行4个基点（bp），五年下行幅度约1个bp，主要成交集中在一年期，而中，长端早盘基本没有成交。
中国银行间市场周五主要回购利率 大幅跳水，其中七天期品种加权利率骤降近150个bp,而周四该品种曾升至约14个月来高位至约5%。
中国金融市场将于下周一至周三（4月29日-5月1日）休市，因五一劳动节假期。
二级市场上，剩余期限为0.9589年的固息国债130007券最新收益率 报2.83%/2.80%，上日为2.84%/2.81%。(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。