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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 11:49 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元交投热络，1.3054为关键水准

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* 美元在亚洲汇市走软是因日本帐户在黄金周假期前获利了结，另外是否因人民币兑美元中间价创2005年汇改以来新高？

* 欧元兑美元在交投热络中上涨40个点子，1.3035上方有停止位

* 昨日纽约汇市尾盘时欧洲央行管委会成员魏德曼的讲话没有产生负面影响

* 昨晚跌势61.8%回档位为1.3054，此为初步阻力位

* 买盘在1.3000左右，构成支撑

* 图表：(link.reuters.com/juq67t)(完)

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(编译 于春红; 审校)
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