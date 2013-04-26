版本:
中国
市场报道 | 2013年 4月 26日 星期五 11:47 BJT

全球贵金属：4月25日SPDR黄金持仓量下降，iShares白银持仓量增加

路透4月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周三下降0.25%，而同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量增加0.47%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 35,053,272.8 4月25日 35,140,313.7 4月24日 -87,040.9 -0.25%

iShares 333,303,182.6 4月25日 331,757,790.6 4月24日 1,545,392.0 0.47%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐