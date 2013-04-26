日本首相安倍晋三下周将出访俄罗斯

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京4月25日 - 日本首相安倍晋三下周将对俄罗斯进行访问，预计届时两国会签署多项协议，推出一只投资基金并重启领土争端谈判。
日本内阁官房副长官世耕弘成（Hiroshige Seko）周四对路透称，日方还期望，俄罗斯能提议让日本参与建设连接东西伯利亚气田与符拉迪沃斯托克（Vladivostok）天然气枢纽的管道。
安倍将与俄罗斯总统普京会晤，这将是日俄两国首脑10年来的首次会晤，有望为推动两国长期停滞的领土谈判打开大门。
日本是全球最大的液化天然气（LNG）进口国，可向俄罗斯提供开发人口稀少的东部地区的资金和技术。日本自身也将俄罗斯视为战略伙伴，以寻求多元化LNG进口渠道并降低进口成本。
“出于能源供应多元化的考虑，我们期待俄方在此次访问期间提出提议，”世耕弘成说。但他补充道，在安倍的这次访问期间，日俄不太可能就该管道项目达成协议。
他指出，将有一个由120多人组成的商务代表团与安倍同行，当中包括30-40位企业社长。
“我们希望日俄企业能签署多达20项谅解备忘录，并推出一个投资平台，”他说道。消息人士对路透称，日本国际协力银行（JBIC）和俄罗斯直接投资基金（RDIF）正在寻求推出一只规模高达10亿美元的基金，以鼓励在俄罗斯境内进行投资。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。