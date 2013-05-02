中国汇市：中间价再跳涨促人民币即期攀新高，升值预期继续强化

* 中间价跳涨逾一百点子逼近6.20

* 即期随中间价同步再创历史新高

* PMI小幅回落对市场影响不大

* 套利资金涌入中国继续支撑人民币

* 市场现结汇潮

路透北京5月2日 - 人民币兑美元即期 周四早盘跟随中间价再次双双创下历史新高。中间价较前一交易日大涨126个点子，接连高开让市场更坚定人民币升值预期。市场现一边倒行情，企业追涨杀跌情绪下，涌现结汇潮；中国制造业PMI小幅回落则对市场影响不大。

交易员指出，隔夜美元指数大幅下跌对今天中间价高开形成一定支撑，另外主要还有近期套利资金涌入的影响。同时，也多少体现了央行加快人民币国际化，缩窄中间价和成交价格距离并改善结购汇双向需求的政策意图。

上海一外资银行交易员称，猜测近期央行会有扩大人民币波幅的政策出来，但料对人民币汇率的影响可能就不会很大了。除了市场的消化，其中一个因素是，毕竟中国不少企业还是有买美元的需求，在一个合适的价格下，它们也会形成一个购汇的力量。

据交易员介绍，今日即期开盘曾一度浮现中资大行购汇，但很快被结汇盘消化。

北京时间11:57，人民币兑美元即期报6.1544元，上日收报6.1650元。今日人民币兑美元中间价 为6.2082元，上日中间价为6.2208元。

北京一股份银行交易员说：“央行这个升值节奏，这两天中间价突破6.20的机会不能说不大，但是明天还要看美指怎么走。”

其并称，企业现在手里还是美元多，追涨杀跌情绪驱使下，肯定还是要结汇。但美元价格现在跌势过快有点超卖，不知今天下午美元买盘力量有多大。而上个交易日下午的买盘力量并不弱、美元回涨了一些，而这既有可能是企业的真实需求，也可能是央行意图。

汇丰/Markit稍早联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至50.4，虽已连续第六个月在荣枯线上方，但处于相对低位，此前公布的初值数据为50.5，上月终值为50.9。

东京汇市欧元兑美元周四下跌，上日曾触及两个月高点。市场注意力转向欧央行是否会降息以支撑欧元区经济。美元指数 报81.661，周三曾触及两个月低位81.331。

美国联邦储备委员会(美联储)周三表示，将继续执行每月购买850亿美元债券的计划，以维持低利率并刺激经济。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2210/60，上日尾盘为6.2320。

北京时间12:20，D2离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1545/75元，上一交易日尾盘报6.1603元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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