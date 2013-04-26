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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 12:18 BJT

东京汇市：美元兑日圆下跌，受获利了结和日本出口商结汇影响

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3035      1.3012       +0.18       -1.21      1.3194
 美元/日圆                            99.05       99.25       -0.20      +14.19       86.74
 欧元/日圆                           129.12      129.45       -0.25      +12.81      114.46
 美元/瑞郎                           0.9434      0.9446       -0.13       +3.05      0.9155
 英镑/美元                           1.5457      1.5432       +0.16       -4.89      1.6251
 美元/加元                           1.0196      1.0196       +0.00       +2.77      0.9921
 澳元/美元                           1.0307      1.0288       +0.18       -0.83      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8521      0.8496       +0.29       +2.87      0.8283
 澳元/日圆                          102.090     102.210       -0.12      +13.27      90.130
 新西兰元/日圆                       84.400      84.320       +0.09      -40.07     140.820
 英镑/日圆                           153.11      153.16       -0.03       +8.73      140.82
 澳元/新西兰元                       1.2090      1.2102       -0.10       -3.59      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
          
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 (编译 王冠中/王翔琼许娜/杜明霞; 审校 白云/艾茂林/高琦)
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