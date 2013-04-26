更新版 1-离岸人民币：台湾宝岛债发行流程倾向简化,期吸引外企发债

* 拟简化企业对专业投资机构发行宝岛债流程，提高外企发行意愿

* 申请程序拟由核准制改为报备制，降低时间成本

* 计息方式拟不限固定利率，由发行者自行决定 (新增相关人士说法及背景资料)

路透台北4月26日 - 为扩大宝岛债发行规模，除检讨信用评等规定取消、调降外国人税率外，一位了解政策的人士周五表示，台湾金融监管单位也将简化企业对专业机构投资人发行宝岛债的申请程序，由现行的事前核准制改为事后报备制。此外，发行条件也将更有弹性，不再限定发行者的计息方式。

惟因上述业务涉及不同金融主管机关，该人士指出，金管会将与央行协调松绑相关限制，若能顺利突破，外国企业来台发行宝岛债的意愿可望明显增加。

“跨国企业随时在比较条件与时机，别人的很简单，我们这通常是谈了半天，(发债)最佳时机就过了，毁了。”该了解情况的消息人士对路透说。

一外银台北分行的主管也指出，在台湾发债面临时间成本的考量。但在海外，只要客户今天有需求，明天就可以发债，不需要经过冗长的审议流程。

依现行的国际债券申请程序，发行人须将相关书件送交包括中央银行、金管会等主管机关审理，中央银行的审理时间为7-10个工作日、金管会也需要七个工作日。

以本次德意志银行 申请发行宝岛债为例，从2月27日向央行递件，到3月25日获金管会证期局申报生效为止，核准流程就拖了将近一个月。

**计息方式倾向弹性化**

除简化流程外，该人士也表示，金管会将与央行协商，是否能放宽宝岛债的计息方式。若是针对专业机构投资人发行，希望可以更为弹性，除固定利率外，无论正浮动、反浮动或是结构式利率都可以考虑。

〞过去虽然没有明文限制，但发行人去申请时，都被告知希望是正浮动或固定利率。到目前为止，连正浮动都没有。〞他说。

根据柜台买卖中心的统计，从2006年11月德意志银行发行首档美元计价的国际债券以来，六年间发行的七档外币债券，全数都是固定利率，因主管机关认为，上述债券的发行对象涉及一般投资人，采固定利率比较容易理解。

此外，金管会也与财政部讨论，是否可将现行外国人投资宝岛债，需课征15%利息所得税的规定，修改为比照本地投资人仅课税10%。藉此拉近投资香港点心债，不需额外再课利息所得税的差距。

该人士称，若是外国投资人课税基准与本地一样。外国投资人就不用找保管机构、税务代理人等等。减少了这些成本，投资债券的意愿就会增加。

“这部分财政部还没有正式回应，还要协商。”他说。

该名人士强调，金管会已将发展宝岛债列为今年业务重点，并研拟松绑相关法规等措施。〞应该很快就会将相关资料送交央行、财政部，并安排相关首长讨论。〞