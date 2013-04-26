中国金融： 公安部称将重拳打击非法集资，并与民间借贷做区分

路透北京4月26日 - 中国债券市场的监管风暴尚未平息，中国政府对非法集资问题再度高举打击重拳。公安部周五指出，近几年非法集资问题较为突出，将有针对地严厉打击，同时区分民间借贷和非法集资。

周五在国新办举行的打击非法集资新闻发布会上，公安部经济犯罪侦查局副局长刘文玺表示，近年来受多种因素的影响，非法集资犯罪活动呈多发态势，针对非法集资的特点必须要严厉打击。

“在打击这方面，公安机关这些年力度一直在加大，我们主要是盯住一些重点地区、重点案件，特别是群众反映强烈，社会危害大，跨区域的大案，组织多个警种的力量，运用多种侦查措施，快侦快破，实现对严重犯罪分子的依法打击。”刘文玺称。

2006年5月国务院研究决定成立处置非法集资部际联席会议的工作机制，成员单位是18个，银监会是牵头单位。2010年，鉴于非法集资形势严峻，涉及行业比较多，国务院批准成员单位增加到了31个。

刘文玺提到，近年来受多种因素的影响非法集资犯罪活动呈多发态势，全国公安机关近几年年平均立案2，000多起，涉案金额在增大。非法集资案件的数量一般占同期经济犯罪总量的5%以下，但是它的涉案金额往往占到经济犯罪涉案金额总量的10%以上，高的时候要达到16%。

此外，非法集资还具有地域相对集中，涉及的领域较广，非法集资正在从传统的比如房地产、矿产资源、农业、林业领域向投资理财、私募股权，包括一些理财产品等一些新型领域转变。空间也在从实体向网络逐步发展，且跨区域案件增多等特点。

针对打击非法集资是否会误伤民间借贷的疑问，刘文玺表示，在实施打击中要区分民间借贷和非法集资，两者最根本的区别就在于是否向不特定社会公众吸收资金。所以对民间借贷和非法集资界限的把握上，公安机关在打击非法集资犯罪过程中一直是非常慎重。

“在正确区分两者界限的基础上，会同有关部门准确定性以后，构成非法集资犯罪的才实施打击，对正当的民间借贷活动，应该说国家法律是不禁止的。”刘文玺称。

所谓非法集资是违反国家金融法律的有关规定，在社会上吸收资金的一种行为。主要有四个特征要件：非法性、公开性、利诱性、社会性。社会性就是向社会不特定人员吸收资金。

而民间借贷是有特定对象的，非法集资是不特定的；利诱性，公开承诺给你回报多少；公开性，就是对社会公众进行公开宣传。根据中国法律法规规定，非法集资不受法律保护，参与非法集资风险自担。