中港股业绩：农业银行首季净利按年增长8.2%，符合市场预期

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港4月26日 - 中国第三大银行--中国农业银行 周五公布，今年首季净利同比增长8.2%，并符合市场预期。
农行的公告显示，2013年1-3月净利为470亿元人民币，去年同期则为434.54亿元。根据汤森路透综合6名分析师预测，农行首季净利464亿元。
期内净利息收入892.9亿元，同比增长4.0%，净利息收益率为2.78%。手续费及佣金净收入259.9亿元，同比增长22.2%。
3月末的不良贷款率1.27%，较上年末下降0.06个百分点，不良贷款余额为865.8亿元，比上年末减少1.65亿元。
资本充足率11.98%，核心资本充足率9.27%。（并表数据）（完）
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。