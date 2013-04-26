版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 26日 星期五 17:09 BJT

中港股业绩：农业银行首季净利按年增长8.2%，符合市场预期

路透香港4月26日 - 中国第三大银行--中国农业银行 周五公布，今年首季净利同比增长8.2%，并符合市场预期。

农行的公告显示，2013年1-3月净利为470亿元人民币，去年同期则为434.54亿元。根据汤森路透综合6名分析师预测，农行首季净利464亿元。

期内净利息收入892.9亿元，同比增长4.0%，净利息收益率为2.78%。手续费及佣金净收入259.9亿元，同比增长22.2%。

3月末的不良贷款率1.27%，较上年末下降0.06个百分点，不良贷款余额为865.8亿元，比上年末减少1.65亿元。

资本充足率11.98%，核心资本充足率9.27%。（并表数据）（完）

浏览中国农业银行其他新闻，请点选〔1288.HK–CMN〕

如欲浏览A+H股股价对比表，请点选〔AH/CN〕

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选：(here) (记者 雷美珍/苏骏霖；审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐