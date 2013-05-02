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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 08:58 BJT

重发-《中国债券市场每日交易备忘》--5月2日

(重发以调整格式)
  (欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
 
  中国上海宝钢包装5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档（主体评级AA），交通银行主承
  河北建设投资集团15亿元一年期短融簿记建档（主体评级AAA），农业银行和国开行主承
  抚顺矿业集团8亿元五年期中期票据簿记建档（主体评级AA），民生银行主承
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  二、新债上市：
    
  东明石化集团6亿元一年期短融041354028，票面利率5.18% 
  天瑞集团水泥5亿元一年期短融041365005，票面利率4.70%
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  三、缴款： 
 
  汝城县水电公司5亿元七年期固息债1380182，票面利率6.65%
  温州机场集团6亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1380183，票面利率6.30%
  义马煤业20亿元一年期短融 
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  四、还本付息：
  
  中国南车 20亿元三个月期超短期融资券011346002到期兑付，票面利率3.90%
  中国水电 12亿元一年期短融041253021到期兑付，票面利率4.40%
  中信国安集团15亿元10年期浮息债（一年定存基准）048004付息 ，基本利差1.85%
  大唐集团30亿元15年期固息债058004付息，票面利率5.28%
  中国黄金集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098067付息，票面利率4.72%
  桐乡城投12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098068付息，票面利率5.58%
  广汽集团 34亿元五年期中票0982059付息，票面利率3.83%
  中海油总公司100亿元五年期中票0982060付息，票面利率3.49%
  中国有色矿业集团10亿元五年期中票0982062付息，票面利率4.90%
  内蒙古高新控股8亿元六年期固息债1080046付息，票面利率6.82%
  铁道部100亿元七年期浮息（一年定存基准）中票1082085付息，基本利差0.80%
  山西焦煤集团15亿元五年期中票1082086付息，票面利率4.48%
  中石油集团200亿元五年期中票1082087付息，票面利率4.09%
  中化股份10亿元七年期中票1082088付息，票面利率4.60%
  平安银行 36.5亿元15年期发行人选择权(10+5)混合资本债券1116001付息，票面利率7.50%
  淮安清河新区投资公司7亿元六年期固息债1180100付息，票面利率6.79%
  四平市四通城建投13亿元八年期固息债1180103付息，票面利率7.25%
  特变电工 10亿元五年期中票1182137付息，票面利率5.71%
  首创股份 12亿元三年期中票1182138付息，票面利率5.35%
  北汽集团4亿元五年期中票1182139付息，票面利率5.26%
  山西潞安矿业集团9亿元五年期中票1182140付息，票面利率5.26%
  新华水利水电6亿元五年期中票1182141付息，票面利率6.27%
  维维股份 6亿元三年期中票1182142付息，票面利率6.20%
  河南煤业化工集团25亿元五年期中票1182143付息，票面利率5.26%
  恒天集团13亿元五年期中票1182144付息，票面利率5.71%
  国家开发银行238亿元30年期固息债060224付息，票面利率3.80%
  农业发展银行180亿元五年期浮息(三个月Shibor基准)金融债090411付息，基本利差0.25%
  农发行200亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债090415付息，基本利差0.51%
  厦门海沧投资集团6亿元七年期附投资人选择权(5+2)固息债098069付息，票面利率5.88%
  中新苏州工业园5亿元七年期附投资人选择权(5+2)固息债098070付息，票面利率6.70%
  岳阳城建投10亿元六年期固息债098071付息，票面利率5.88%
  天津泰达投资控股公司29亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债098072付息，票面利率4.98%
  南昌城建投12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080047付息，票面利率6.13%
  云南冶金集团股份公司14.5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080048付息，票面利率5.05%
  钦州开发投资集团8亿元七年期固息债1080049付息，票面利率6.72%
  宜春城建投10亿元七年期附投资人选择权(5+2)固息债1080050付息，票面利率6.36%
  大连装备制造10亿元六年期附投资人选择权(3+3)固息债1080051付息，票面利率4.08%
  大连装备制造15亿元七年期附投资人选择权(5+2)固息债1080052付息，票面利率4.65%
  中远航运 5亿元五年期中票1082089付息，票面利率4.48%
  国开行90亿元一年期浮息(三个月Shibor基准)金融债130210付息，基本利差-0.50%
  国开行110亿元三年期浮息(三个月Shibor基准)金融债130211付息，基本利差-0.01%
  国开行120亿元五年期浮息(三个月Shibor基准)金融债130212付息，基本利差0.19%
  国开行90亿元七年期浮息(三个月Shibor基准)金融债130213付息，基本利差0.38%
  北京农产品加工业4.3亿元三年期中小企业集合票据1283009付息，票面利率6.65%  
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件： 
    
  --国家信息中心发布报告称，较宽松的政策、换届效应、库存以及国际经济环境有所改善等因素，将支持20
13年二季度中国经济稳步小幅回升，预计二季度中国GDP将增长8%左右，CPI上涨2.3%左右。
    
  今日公布4月汇丰制造业PMI终值                            (初值为50.5)
  5/3公布4月官方非制造业PMI                               (3月为55.6)
  5/8公布4月进出口贸易数据                             (3月同比出口增10%，进口增14.1%)
  5/9公布4月工业品价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI)  (3月CPI同比涨2.1%，PPI同比下降1.9%)
  5/13公布4月固定资产投资及社会消费品零售总额等数据     (1-3月固定资产投资同比增20.9%)
  5/18发布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告
  5/23汇丰发布5月制造业PMI初值
  5/27公布1-4月规模以上工业企业利润
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完)

 (整理 丁淑琴/李宏薇； 审校 康熙泽/边竞)

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