重发-《中国债券市场每日交易备忘》--5月2日

(重发以调整格式) (欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国上海宝钢包装5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档（主体评级AA），交通银行主承 河北建设投资集团15亿元一年期短融簿记建档（主体评级AAA），农业银行和国开行主承 抚顺矿业集团8亿元五年期中期票据簿记建档（主体评级AA），民生银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 东明石化集团6亿元一年期短融041354028，票面利率5.18% 天瑞集团水泥5亿元一年期短融041365005，票面利率4.70% ============================================================================ 三、缴款： 汝城县水电公司5亿元七年期固息债1380182，票面利率6.65% 温州机场集团6亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1380183，票面利率6.30% 义马煤业20亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 中国南车 20亿元三个月期超短期融资券011346002到期兑付，票面利率3.90% 中国水电 12亿元一年期短融041253021到期兑付，票面利率4.40% 中信国安集团15亿元10年期浮息债（一年定存基准）048004付息 ，基本利差1.85% 大唐集团30亿元15年期固息债058004付息，票面利率5.28% 中国黄金集团20亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098067付息，票面利率4.72% 桐乡城投12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098068付息，票面利率5.58% 广汽集团 34亿元五年期中票0982059付息，票面利率3.83% 中海油总公司100亿元五年期中票0982060付息，票面利率3.49% 中国有色矿业集团10亿元五年期中票0982062付息，票面利率4.90% 内蒙古高新控股8亿元六年期固息债1080046付息，票面利率6.82% 铁道部100亿元七年期浮息（一年定存基准）中票1082085付息，基本利差0.80% 山西焦煤集团15亿元五年期中票1082086付息，票面利率4.48% 中石油集团200亿元五年期中票1082087付息，票面利率4.09% 中化股份10亿元七年期中票1082088付息，票面利率4.60% 平安银行 36.5亿元15年期发行人选择权(10+5)混合资本债券1116001付息，票面利率7.50% 淮安清河新区投资公司7亿元六年期固息债1180100付息，票面利率6.79% 四平市四通城建投13亿元八年期固息债1180103付息，票面利率7.25% 特变电工 10亿元五年期中票1182137付息，票面利率5.71% 首创股份 12亿元三年期中票1182138付息，票面利率5.35% 北汽集团4亿元五年期中票1182139付息，票面利率5.26% 山西潞安矿业集团9亿元五年期中票1182140付息，票面利率5.26% 新华水利水电6亿元五年期中票1182141付息，票面利率6.27% 维维股份 6亿元三年期中票1182142付息，票面利率6.20% 河南煤业化工集团25亿元五年期中票1182143付息，票面利率5.26% 恒天集团13亿元五年期中票1182144付息，票面利率5.71% 国家开发银行238亿元30年期固息债060224付息，票面利率3.80% 农业发展银行180亿元五年期浮息(三个月Shibor基准)金融债090411付息，基本利差0.25% 农发行200亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债090415付息，基本利差0.51% 厦门海沧投资集团6亿元七年期附投资人选择权(5+2)固息债098069付息，票面利率5.88% 中新苏州工业园5亿元七年期附投资人选择权(5+2)固息债098070付息，票面利率6.70% 岳阳城建投10亿元六年期固息债098071付息，票面利率5.88% 天津泰达投资控股公司29亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债098072付息，票面利率4.98% 南昌城建投12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080047付息，票面利率6.13% 云南冶金集团股份公司14.5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080048付息，票面利率5.05% 钦州开发投资集团8亿元七年期固息债1080049付息，票面利率6.72% 宜春城建投10亿元七年期附投资人选择权(5+2)固息债1080050付息，票面利率6.36% 大连装备制造10亿元六年期附投资人选择权(3+3)固息债1080051付息，票面利率4.08% 大连装备制造15亿元七年期附投资人选择权(5+2)固息债1080052付息，票面利率4.65% 中远航运 5亿元五年期中票1082089付息，票面利率4.48% 国开行90亿元一年期浮息(三个月Shibor基准)金融债130210付息，基本利差-0.50% 国开行110亿元三年期浮息(三个月Shibor基准)金融债130211付息，基本利差-0.01% 国开行120亿元五年期浮息(三个月Shibor基准)金融债130212付息，基本利差0.19% 国开行90亿元七年期浮息(三个月Shibor基准)金融债130213付息，基本利差0.38% 北京农产品加工业4.3亿元三年期中小企业集合票据1283009付息，票面利率6.65% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --国家信息中心发布报告称，较宽松的政策、换届效应、库存以及国际经济环境有所改善等因素，将支持20 13年二季度中国经济稳步小幅回升，预计二季度中国GDP将增长8%左右，CPI上涨2.3%左右。 今日公布4月汇丰制造业PMI终值 (初值为50.5) 5/3公布4月官方非制造业PMI (3月为55.6) 5/8公布4月进出口贸易数据 (3月同比出口增10%，进口增14.1%) 5/9公布4月工业品价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI) (3月CPI同比涨2.1%，PPI同比下降1.9%) 5/13公布4月固定资产投资及社会消费品零售总额等数据 (1-3月固定资产投资同比增20.9%) 5/18发布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/23汇丰发布5月制造业PMI初值 5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴/李宏薇； 审校 康熙泽/边竞)