中国票据市场：转贴利率本周先涨后稳，紧资金及月末规模调整因素共同推动

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透上海4月26日 - 中国票据市场转贴利率本周先涨后稳，因本周前期资金面紧张，以及月末信贷规模调整因素共同推动。不过随着流动性缓解和规模调整渐近尾声，后期趋于平稳。
交易员称，月末前工作日所剩不多，加之五一假期将近，预计转贴价格不会有太大波动，进入下月初后或有望下行。
上海一银行交易员表示，本周转贴利率先涨后稳。“和资金面(紧)有关系，月末因素也有。”
她并透露，六个月左右银行承兑汇票转贴利率本周从年息4.05%左右起步，涨至目前约4.30%附近。
在缴税等因素推动下，银行间货币市场质押式回购本周前期大举攀升，七天期加权利率 一度创下约14个月新高。不过从周四起，资金面渐有缓解，今日主要回购利率更是大幅跳水。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 4.2263/4.0407 4.3078/4.1444 4.6600/4.4220
上周五 4.1606/3.9657 4.2503/4.0762 4.6120/4.3455
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变动 +6.57bp/+7.50bp +5.75bp/+6.82bp +4.80bp/+7.65bp
票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.1466%%，较上周亦涨。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。