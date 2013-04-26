中国票据市场：转贴利率本周先涨后稳，紧资金及月末规模调整因素共同推动

路透上海4月26日 - 中国票据市场转贴利率本周先涨后稳，因本周前期资金面紧张，以及月末信贷规模调整因素共同推动。不过随着流动性缓解和规模调整渐近尾声，后期趋于平稳。

交易员称，月末前工作日所剩不多，加之五一假期将近，预计转贴价格不会有太大波动，进入下月初后或有望下行。

上海一银行交易员表示，本周转贴利率先涨后稳。“和资金面(紧)有关系，月末因素也有。”

她并透露，六个月左右银行承兑汇票转贴利率本周从年息4.05%左右起步，涨至目前约4.30%附近。

在缴税等因素推动下，银行间货币市场质押式回购本周前期大举攀升，七天期加权利率 一度创下约14个月新高。不过从周四起，资金面渐有缓解，今日主要回购利率更是大幅跳水。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.2263/4.0407 4.3078/4.1444 4.6600/4.4220

上周五 4.1606/3.9657 4.2503/4.0762 4.6120/4.3455

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变动 +6.57bp/+7.50bp +5.75bp/+6.82bp +4.80bp/+7.65bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.1466%%，较上周亦涨。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。