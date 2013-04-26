国际油市：布兰特原油跌至103美元，缩小与西德克萨斯中质油价差

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“大宗商品市场接下来一周将更加谨慎，”澳新银行(澳盛银行)分析师Natalie Rampono称。
“我们知道欧洲的情况，但不确定中美两国经济增长前景，这可能是布兰特原油表现不及美国原油期货的原因。”
布兰特较美国原油期货升水CL-LCO1=R周四结算价不到每桶10美元，为2012年1月来首见。
中国和欧元区的经济数据疲软，令布兰特原油期货承压，而美国原油期货交割地库欣的供应过剩情况缓解，则支撑了美国原油期货。
路透市场分析师王涛称，技术图表显示，布兰特原油期货料将回到每桶102.06美元，103.07是阻力位。
美国原油期货有望录得2012年7月来最大单周涨幅，若第一季GDP数据符合预期，可能进一步攀升。该数据将于周五晚些时候公布。
全球闲置库存过去两个月有所下降，以及中东紧张局势，亦支撑油价。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/程琳; 审校 杜明霞/徐文焰)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。