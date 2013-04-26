国际油市：布兰特原油跌至103美元，缩小与西德克萨斯中质油价差

“大宗商品市场接下来一周将更加谨慎，”澳新银行(澳盛银行)分析师Natalie Rampono称。

“我们知道欧洲的情况，但不确定中美两国经济增长前景，这可能是布兰特原油表现不及美国原油期货的原因。”

布兰特较美国原油期货升水CL-LCO1=R周四结算价不到每桶10美元，为2012年1月来首见。

中国和欧元区的经济数据疲软，令布兰特原油期货承压，而美国原油期货交割地库欣的供应过剩情况缓解，则支撑了美国原油期货。

路透市场分析师王涛称，技术图表显示，布兰特原油期货料将回到每桶102.06美元，103.07是阻力位。

美国原油期货有望录得2012年7月来最大单周涨幅，若第一季GDP数据符合预期，可能进一步攀升。该数据将于周五晚些时候公布。

全球闲置库存过去两个月有所下降，以及中东紧张局势，亦支撑油价。(完)

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