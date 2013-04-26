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亚洲 | 2013年 4月 26日 星期五 13:32 BJT

全球金市：金价上涨逾1%，本周有望创下一年半来最大升幅

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1474.29 7.30 +0.50 -11.96

现货银 24.40 0.07 +0.29 -19.42

现货铂金 1461.50 -5.00 -0.34 -4.79

现货钯金 676.50 -3.50 -0.51 -2.24

COMEX期金 1474.40 12.40 +0.85 -12.02 31063

COMEX期银 24.36 0.22 +0.91 -19.42 9478

汇率

欧元/美元 1.3034

美元/日圆 99.06

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 王冠中/程琳)
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