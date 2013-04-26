欧股业绩：巴斯夫第一季获利胜预期，因农用杀虫剂销量强劲

路透德国曼海姆4月26日 - 营收排名全球第一的德国化学产品大厂巴斯夫(BASF) 周五公布，季度营业利润增幅优于预期，因在欧洲和北美市场的农业杀虫剂销售强劲。

巴斯夫称，经一次性项目调整后的第一季息税前获利(EBIT)增长10.1%，至22.1亿欧元(28.8亿美元)，优于路透调查预估得出的分析师预估均值21.4亿欧元。