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市场报道 | 2013年 4月 26日 星期五 13:32 BJT

《汇市简讯》美元兑瑞郎0.94变成支撑位

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* 近期突破0.94阻力位，显示多头气盛

* 50/200日移动均线均接近0.94，此亦为3月盘整以来的阻力位

* 如今汇价守在0.94上方,若有回落将成为支撑位

* 跌到此处则寻求做多，上看0.95上方的阻力

* 图表(link.reuters.com/zyq67t)(完)

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