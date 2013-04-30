台湾数据：第一季GDP概估为年增为1.54%，明显低于预期

香港金融：证监会称可能无法单凭风险披露评核“一带一路”项目上市申请
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
路透台北4月30日 - 台湾主计总处周二公布,今年首季国内生产总值(GDP)概估为年增1.54%,明显低于市场预期的年增3.0%。因输出成长低于预期，民间消费疲弱。
主计总处称，第一季受中国大陆及欧盟经济仍显疲弱，国际景气复苏不如预期影响，加上资讯通信业者因供应链不顺而出货受阻，中国大陆持续扩充石化产能及日圆贬值效应亦影响相关产业接单，致资通信、石化及机械等制品均呈衰退。
内需方面，主计总处表示，由于实质薪资未增，民众消费意愿转趋保守，加上股市交易缩减、暖冬效应，以及民众期待日币贬值将抑低车价而延后购置与资讯通信产品新旧交替致买气降温，影响相关消费支出。
根据路透此前访查11家金融机构,分析师认为第一季经济成长率料为3.0%,因首季出口表现未如预期。[ID:ID:nL3T0DG0FN]
台湾主计总处先前表示，往后每年1、4、7和10月底公布的国内生产总值(GDP)年增率概估值时，将不会一并公布当年的经济成长预测，将待约半至一个月后的统计值完成时再行预测。(完)
欲浏览相关细节请点选(here) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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