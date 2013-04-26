欧股业绩：阿尔卡特-朗讯公布第一季业绩亏损，但网络部门取得成长

路透巴黎4月26日 - 电信设备商阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)公布第一季业绩亏损，尽管其对大型电信业者销售的网络设备营收因北美市场强劲而较上年同期成长4.2%。

第一季营收成长0.6%至32.3亿欧元(42亿美元)，优于分析师预估；但净损达3.53亿欧元却是逊于预期。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估该公司第一季营收31.8亿欧元，净损2.398亿欧元。

阿尔卡特-朗讯执行长Michael Combes表示，第一季市场趋势颇令人鼓舞，但他指出自由现金流方面仍面临挑战。

“我们正积极检讨集团业务和营运模式，为未来的价值创造铺路。”

Combes预计在6月公布他对集团的计画。(完)