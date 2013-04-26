欧股业绩：阿尔卡特-朗讯公布第一季业绩亏损，但网络部门取得成长

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透巴黎4月26日 - 电信设备商阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)公布第一季业绩亏损，尽管其对大型电信业者销售的网络设备营收因北美市场强劲而较上年同期成长4.2%。
第一季营收成长0.6%至32.3亿欧元(42亿美元)，优于分析师预估；但净损达3.53亿欧元却是逊于预期。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估该公司第一季营收31.8亿欧元，净损2.398亿欧元。
阿尔卡特-朗讯执行长Michael Combes表示，第一季市场趋势颇令人鼓舞，但他指出自由现金流方面仍面临挑战。
“我们正积极检讨集团业务和营运模式，为未来的价值创造铺路。”
Combes预计在6月公布他对集团的计画。(完)
(编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。