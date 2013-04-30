《分析师观点》台湾首季GDP年增1.54%远低预期，复苏步调缓慢

路透台北4月30日 - 台湾主计总处周二公布，今年首季国内生产总值(GDP)成长率概估值年增1.54%，明显低于市场预期的年增3.0%。因输出成长低于预期，民间消费疲弱。

主计总处称，第一季受中国大陆及欧盟经济仍显疲弱，国际景气复苏不如预期影响，加上资讯通信业者因供应链不顺而出货受阻，中国大陆持续扩充石化产能及日圆贬值效应亦影响相关产业接单，致资通信、石化及机械等制品均呈衰退。

内需方面，主计总处表示，由于实质薪资未增，民众消费意愿转趋保守，加上股市交易缩减、暖冬效应，以及民众期待日币贬值将抑低车价而延后购置与资讯通信产品新旧交替致买气降温，影响相关消费支出。

根据路透此前访查11家金融机构，分析师认为第一季经济成长率料为3.0%，因首季出口表现未如预期。[ID:Full Story]

主计总处先前表示，往后每年1、4、7和10月底公布的国内生产总值(GDP)年增率概估值时，将不会一并公布当年的经济成长预测，将待约半至一个月后的统计值完成时再行预测。

以下为主计处公布的相关数据:

*第一季经济成长率年增1.54%(预估值为3.0%)

*第一季经济成长率经季调对上季年减0.81%(saqr)

**分析师评论**

--台新投顾分析师 王凯民：

这个数据比预期中的差很多，我想主要是当初预测的时候没有考虑到意大利选举和塞浦路斯的影响因素，加上中国第一季的数据也不好，影响就比较大。不过接下来因为欧洲撙节的措施可能不会那么僵化，欧洲部分应该不至于恶化，甚至有机会好转。而中国的部分，相信也会出台消费政策，因此下半年应不至于太差。全年看起来虽不像之前乐观，但应该还是有3.5%以上。

--大众银行分析师 陈森林:

我们已经够悲观了，预估第一季GDP在2.5%，没想到更低。我们全年预估本来就低，只有2.8%，现在第一季GDP只有1.54%，全年下调至2.6-2.7%的机率颇高。央行虽然持续采取宽松措施，但面对经济成长疲弱，降息只是时间点的问题。此外，台币相对韩元仍呈现升值，必需采取贬值措施以刺激出口。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 上日收高0.1%，报8,029.74点。

--台币兑美元 上日收升9.9分报29.606。

--台湾指标五年期公债102/2期 殖利率上日跌0.63基点，收报0.8947%。

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾央行在第一季底的政策会议上将重贴现率维持在1.875%不变,连七度维持利率不变.