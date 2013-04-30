更新版1-台湾经济：首季GDP意外大幅放缓，出口和民间消费疲弱

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
* 首季GDP不如预期仅有1.54%
* 出口以及民间消费疲弱
* 复苏脚步缓慢
* 金融市场反应不大
路透台北4月30日 - 台湾主计总处周二公布今年首季GDP成长率成概估仅有1.54%，明显低于市场预估的成长3%，主因出口和民间消费不如预期，景气复苏力道明显放缓。
主计总处专门委员梅家瑗表示，虽然第一季经济成长率对上季比较折算年率的经济成长率(SAAR)呈现负3.2%，但目前很难断定是景气就此回头向下。
〞到底是一个转折点还是复苏的路上的波折，实在还需要长一点的时间观察。〞梅家瑗在记者会上说。
台湾日前公布的3月外销订单较上年同期衰退6.6%，亦远逊于市场预估的年增2.15%；上周公布的3月工业生产指数年减3.28%，都显示目前需求相当疲弱。
主计总处的资料显示，首季的商品和服务的输出仅成长4.84%，较原先预估减少1.36个百分点，输出、入相抵后国外净需求对经济成长负贡献0.26个百分点。
至于内需方面，因实质薪资未增，民间消费意愿保守，加以股市交易量缩且暖冬效应，首季的民间消费仅小幅成长0.35%，也较2月时预估的成长1.57%减少1.22个百分点。
大众银行分析师陈森林说，〞我们已经够悲观了，预估第一季GDP在2.5%，没想到更低。我们全年预估本来就只有2.8%，现在第一季GDP只有1.54%，全年下调至2.6-2.7%的机率颇高。〞
数据发布后，台币兑美元 盘初升破29.5关卡，未受第一季GDP远低于预期的负面消息影响；指标五年公债<102/2 A02102=TWO>殖利率盘初仅小幅走跌。
亚洲各国首季的经济成长率表现大都不如预期。唯有韩国表现较优。
韩国上周公布首季GDP年增率为1.5%，若经季调与前季相比则为上升0.9%，其增速是两年来最快，且远高于市场的预期。分析师认为，尽管日圆贬值，但韩国的出口依旧改善， 韩国央行不会轻易降息。
中国方面，日前公布首季GDP同比增长7.7%，未如市场认为将回升至8%以上，引发全球金融市场的波动，这也显示经济复苏速度放缓。
世界银行周一略调降了对东亚新兴经济体2013年经济成长预估，并警告该地区较大经济体可能出现经济过热；但世银表示，日本央行的全面性货币扩张应能给发展中国家带来刺激作用。 （完） (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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