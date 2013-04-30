更新版1-台湾经济：首季GDP意外大幅放缓，出口和民间消费疲弱

* 首季GDP不如预期仅有1.54%

* 出口以及民间消费疲弱

* 复苏脚步缓慢

* 金融市场反应不大

路透台北4月30日 - 台湾主计总处周二公布今年首季GDP成长率成概估仅有1.54%，明显低于市场预估的成长3%，主因出口和民间消费不如预期，景气复苏力道明显放缓。

主计总处专门委员梅家瑗表示，虽然第一季经济成长率对上季比较折算年率的经济成长率(SAAR)呈现负3.2%，但目前很难断定是景气就此回头向下。

〞到底是一个转折点还是复苏的路上的波折，实在还需要长一点的时间观察。〞梅家瑗在记者会上说。

台湾日前公布的3月外销订单较上年同期衰退6.6%，亦远逊于市场预估的年增2.15%；上周公布的3月工业生产指数年减3.28%，都显示目前需求相当疲弱。

主计总处的资料显示，首季的商品和服务的输出仅成长4.84%，较原先预估减少1.36个百分点，输出、入相抵后国外净需求对经济成长负贡献0.26个百分点。

至于内需方面，因实质薪资未增，民间消费意愿保守，加以股市交易量缩且暖冬效应，首季的民间消费仅小幅成长0.35%，也较2月时预估的成长1.57%减少1.22个百分点。

大众银行分析师陈森林说，〞我们已经够悲观了，预估第一季GDP在2.5%，没想到更低。我们全年预估本来就只有2.8%，现在第一季GDP只有1.54%，全年下调至2.6-2.7%的机率颇高。〞

数据发布后，台币兑美元 盘初升破29.5关卡，未受第一季GDP远低于预期的负面消息影响；指标五年公债<102/2 A02102=TWO>殖利率盘初仅小幅走跌。

亚洲各国首季的经济成长率表现大都不如预期。唯有韩国表现较优。

韩国上周公布首季GDP年增率为1.5%，若经季调与前季相比则为上升0.9%，其增速是两年来最快，且远高于市场的预期。分析师认为，尽管日圆贬值，但韩国的出口依旧改善， 韩国央行不会轻易降息。

中国方面，日前公布首季GDP同比增长7.7%，未如市场认为将回升至8%以上，引发全球金融市场的波动，这也显示经济复苏速度放缓。