电子产业：三星智能手机进一步抢占苹果的市场份额

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透4月26日 - 三星电子 在1-3月季度抢走更多苹果 的智能手机市场，三星该季手机销量跳升至占全球三分之一的市场份额。
市场调研机构国国际数据公司(IDC)表示，iPhone 5虽帮助苹果第一季手机销量同比成长6.6%至3,740万台，但不足以阻止其市场份额从23%下滑至17.3%。
三星陆续推出大量搭载Android系统且价格较便宜的手机，帮助其整体出货增加约60%至7,070万台手机，市占率从上年同期的28.8%增加到32.7%。
IDC说，三星第一季智能手机出货比排名紧追其后的四家厂商总计还要多。
排名前五大的厂商中，仅有苹果市场份额下滑，LG电子 、华为 和中兴通讯 都有增加。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。